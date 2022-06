Gotham Knights stellt euch Robin vor XBU MrHyde am Di, 28.06.2022, 16:15 Uhr

Was wäre Gotham ohne den wohl bekanntesten "Sidekick" Robin? Natürlich darf der Held auch im kommenden Videospiel Gotham Knights, welches am 25. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht wird, nicht fehlen. Die Infos zum neuen Video:



Der Trailer konzentriert sich auf das neue Gameplay und besondere Zwischensequenzen für Robin, auch bekannt als Tim Drake, den jüngsten der vier Knights und dritten Protegé von Batman, der in die Rolle des Robin schlüpft. Als Experte im Umgang mit seinem Kampfstab und Spezialist für Tarnung und psychologischer Kriegsführung ist Robin ein ernstzunehmender Gegner. Indem er die Teleportationstechnologie des Satelliten der Justice League einsetzt, kann Robin sich quer über das Schlachtfeld transportieren und so seine Geschwindigkeit sowie den Überraschungsmoment in einem Kampf zu seinem Vorteil nutzen. Robin glaubt mit ganzem Herzen daran, dass Gotham City einen Batman braucht und hofft, dass er eines Tages würdig ist, den Mantel des Helden selbst überzustreifen. Und wenn dieser Tag gekommen ist, dann wird er dafür bereit sein.

