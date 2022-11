Godlike Burger wünscht guten Appetit XBU MrHyde am Mo, 07.11.2022, 19:15 Uhr

Seit wenigen Tagen ist die mörderische Koch-Simulation Godlike Burger auf PlayStation, Xbox und Switch erhältlich. Als Weltraum-Koch müssen die Spieler ein eigenes Restaurant führen und den besten Burger der Galaxie erschaffen. Das geht natürlich nur mit den besten Zutaten: der eigenen Kundschaft. Allerdings sollten die Spieler ihr mörderisches Hobby lieber mit Vorsicht ausüben und sich vor der Weltraum-Polizei in Acht nehmen.



Der Trailer zeigt das einzigartige Gameplay von Godlike Burger. Als Weltraum-Koch müssen Spieler ihre Alien-Kunden in die Falle locken, töten und zu Hackfleisch verarbeiten. Nur durch das Kombinieren der perfekten Zutaten können sie den besten Burger im All erschaffen und ihr kleines Diner in das größte intergalaktische Restaurant verwandeln. Allerdings sollten die Spieler ihr mörderisches Hobby nicht öffentlich machen und sich vor der Weltraum-Polizei in Acht nehmen.

