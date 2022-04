Godlike Burger soll schmackhaft werden XBU MrHyde am Mo, 11.04.2022, 17:00 Uhr

Die schräge Business-Management- und Koch-Simumlation Godlike Burger wird am 21. April für den PC erscheinen, aber wie Entwicklerstudio Liquid Pug und Publisher Daedalic mitteilten, später auch auf Konsolen verfügbar sein. In der verrückten Koch- und Management-Sim Godlike Burger verarbeitet der Koch seine Gäste wortwörtlich zu Hackfleisch. Nur mit den besten Zutaten verwandeln Spieler ihr Restaurant in einen erfolgreichen Imbiss und kreieren die besten Burger der Galaxis.



In Godlike Burger nehmen Spieler die Rolle eines exzentrischen Kochs ein, dessen wertvollste Zutaten die außerirdischen Gäste sind, die ihm ins Diner spazieren. Sein Ziel ist es, den leckersten und außergewöhnlichsten Burger des Universums zu kreieren. Um nach neuen Geschmacksrichtungen zu suchen, reist er in seinem fliegenden Schnellimbiss durch die Galaxie. Spieler müssen neue Zutaten erlangen (soll heißen, sie locken ahnungslose Gäste in hinterhältige Fallen und verarbeiten sie zu Hackfleisch), ihr Restaurant managen und keinesfalls erwischt werden. Indem sie auf die Wünsche und Präferenzen ihrer Kunden hinsichtlich außerirdischen Fleischs eingehen und ihre Küche sowie ihr Repertoire stetig ausbauen, verbessern Spieler die Reputation ihres Restaurants. So können sie es sich leisten, zu neuen Planeten zu reisen - schließlich können sie nie lange an ein und demselben Ort bleiben. Die Weltraum-Polizei ist stets auf der Hut und ein durchgedrehter Kulinarik(ill)er mit blutigem Hackbeil bleibt nicht ewig unentdeckt.



Key Features:

Kunden können mit einem ganzen Arsenal an versteckten Fallen oder dem guten alten Hackebeil um die Ecke gebracht werden!

Nur mit den besten Zutaten wird ein kleiner Burger-Imbiss zum bekanntesten Restaurant des Universums.

Stetige Verbesserung der Küche und der Kenntnis über die Vorlieben der Kunden sind die Schlüssel auf der Suche nach dem perfekten Burger.

Die Galaxie und all ihre Welten sind gigantisch: es gibt viele verschiedene Spezies und ihre individuellen Stärken und Schwächen zu entdecken.

Es gibt nichts Schlimmeres als erwischt zu werden! Zeugen verpetzen den Koch bei der Polizei, deren Aufmerksamkeit Spieler ohnehin schon von sich lenken müssen.

Quelle: Daedalic Entertainment