Godlike Burger hat einen Release-Termin

Nach einem erfolgreichen Launch auf dem PC, begibt sich die mörderische Koch-Simulation Godlike Burger zur nächsten Station auf der Suche nach dem leckersten Alien-Burger. Am 2. November werden Konsolen-Spieler in diesem Management-Spiel mit dunklen Saucen zum Weltraum-Koch und führen ihr eigenes intergalaktisches Restaurant auf Nintendo Switch, PlayStation und Xbox.



In Godlike Burger gilt es, den besten Burger der Galaxie zu kredenzen. Dafür benutzen psychopathische Köche natürlich nur die besten aller Zutaten - ihre eigenen Gäste! Spieler müssen ahnungslose Aliens in die Falle locken und sie dann zu Hackfleisch verarbeiten, ihr Restaurant managen und keinesfalls erwischt werden. Indem sie auf die Wünsche und Präferenzen ihrer Kunden hinsichtlich außerirdischen Fleischs eingehen und ihre Küche sowie ihr Repertoire stetig ausbauen, verbessern Spieler die Reputation ihres Restaurants. So können sie es sich leisten, zu neuen Planeten zu reisen, schließlich können sie nie lange an ein und demselben Ort bleiben. Die Weltraum-Polizei ist stets auf der Hut und ein durchgedrehter Kulinarik(ill)er mit blutigem Hackbeil bleibt nicht ewig unentdeckt.

Quelle: Daedalic Entertainment