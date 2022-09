Gewinner des Jurassic World: Ein neues Zeitalter Gewinnspiels ausgelost XBU MrHyde am Do, 01.09.2022, 10:45 Uhr

Vielen Dank für eure Teilnahme an unserem Gewinnspiel von zweimal je einem iTunes-Gutschein für den Film Jurassic World: Ein neues Zeitalter. Um teilzunehmen, musstet ihr einen Darsteller oder eine Darstellerin nennen, und so waren wie bei den von den Gewinnern genannten Lösungen "Bryce Dallas Howard" oder "Chris Pratt" viele Antworten richtig.



Freuen dürfen sich nun die XBoxUser Anne aus Aichtal und Dirk aus Blankenburg. Ihr erhaltet eure Gutscheine in Kürze als Nachricht über das Forum. Viel Spaß damit!

Quelle: XBoxUser