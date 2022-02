Gewinner der OLD Blu-ray Filmpakete ausgelost XBU MrHyde am Mi, 23.02.2022, 16:00 Uhr

Wir haben jetzt die Sieger des Gewinnspiels rund um den Thriller OLD ausgelost. Je ein tolles Blu-ray Filmpaket mit Werken vom Oscar-nominierten Regisseur M. Night Shyamalan geht in Kürze per Post an:

André Kramer, Sande

Frank Stephan, Neuss

Wir wünschen euch viel Spaß mit den Filmen!

Quelle: XBoxUser