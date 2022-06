Gerücht: Könnte der erste Forza Horizon 5-DLC wieder auf Hot Wheels setzen?

Falls ihr vor Forza Horizon 5 die Rennspielreihe schon verfolgt habt, könntet ihr euch noch an einen Hot Wheels-DLC für den dritten Teil erinnern. Und wenn man einem bei Steam veröffentlichten Banner - der mittlerweile wieder entfernt wurde - glauben darf, könnte uns auch beim neusten Teil ein solcher DLC erwarten.

Natürlich macht der Banner munter seine Runden bei Twitter. Wir binden euch den Post von User @Wario64 hier ein:

First Forza Horizon 5 expansion is another Hot Wheels theme, according to an updated banner on Steam https://t.co/9IZFVZ4clq pic.twitter.com/hBcBPNdADB