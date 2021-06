Gerücht: Crossover-Event zwischen Destiny 2 und Halo geplant? XBU TNT2808 am Mi, 02.06.2021, 11:30 Uhr

Was haben Halo und Destiny gemeinsam? Richtig, beide Titel sind Kreationen aus dem Hause Bungie. Was läge da also näher als ein Crossover-Event zu veranstalten, in dem ihr in Destiny 2 auf coolen Halo-Content zugreifen könnt?

Klar, dass da auch die Fans aus dem Häuschen sind. Im Destiny 2-Reddit Raid Secrets hat ein User namens Extremely-Zesty ein Dokument veröffentlicht, dass einige der kommenden Events in Destiny 2 näher beleuchten soll. Das interessante dabei: Das Dokument ist datiert auf den 23. April und beschreibt auch detailliert das derzeitig stattfindende Event "Saison des Spleißers", was zum Zeitpunkt des vermeintlichen Dokumentenentwurfs noch nicht bekanntgegeben wurde. Ein gewisse Glaubhaftigkeit scheint das Dokument also zu besitzen.

Mitten im Dokument wird es dann für alle Halo-Fans interessant. Hier ist die Rede vom 30jährigen Jubiläum Bungies und der damit einhergehenden Feier in Destiny 2. Und eben zu diesem Anlass soll unter anderem die Halo: Combat Evolved Magnum Einzug ins Spiel halten. Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich soll sich ein neuer, exotischer Dungeon, viele exotische Quests, Waffen und Rüstungen auf das Jubiläum und vor allem auf Bungies größte Titel, Halo und Marathon, beziehen!

Stattfinden soll das ganze wohl zwischen Saison 15 und 16, was in etwa auch der Releasezeitraum von Halo Infinite sein dürfte. Ein kleiner Knackpunkt bliebe jedoch: Bungie besitzt die Rechte am Halo-Franchise nicht mehr, die sind an Microsoft übergegangen. Allerdings könnten wir uns die Kooperation gut vorstellen, gerade auch als Marketing-Aktion um den neusten Halo-Teil weiter zu pushen. Wir sind jedenfalls gespannt, ihr auch?

Quelle: Reddit