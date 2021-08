Gameplay-Trailer zu Die Schlümpfe - Mission Blattpest veröffentlicht XBU TNT2808 am Fr, 27.08.2021, 13:00 Uhr

Besagter Trailer zeigt euch heute den universellen Schlumpfisator. Die geistreiche Erfindung von Handy, dem Bastel-Schlumpf, wird euch sicher in Die Schlümpfe - Mission Blattpest helfen, wenn das Spiel am 26. Oktober unter anderem für die Xbox One veröffentlicht wird.

Die Schlümpfe müssen sich der Blattpest, die ihren schönen Wald befällt, zur Wehr setzen. Diese teuflisch-giftige Pflanze, erschaffen von niemand geringerem als dem gemeinen Zauberer Gargamel persönlich, gefährdet nicht nur die Pflanzen des Waldes, sondern auch die kleinen blauen Schlümpfe selbst! Denn die Blattpest produziert Pestfallen-Samen, deren Pflanzen die Schlümpfe wie magisch anziehen und sie dann in pflanzlichen Käfigen gefangen halten.

Doch trotz dieser schrecklichen Situation ist nicht alle Hoffnung verloren! Handy, der Bastel-Schlumpf, hat DAS ideale Werkzeug erfunden, um den Wald zu retten.

Diese beeindruckende Gerätschaft ist der einzigartige Schlumpfisator, eine revolutionäre Erfindung mit großartigen Eigenschaften:

Ein Körper aus Holz und Metall: Diese Materialien sind besonders für ihre Robustheit bekannt! Perfekt für ein großes Abenteuer!

Mit dem Schlumpfisator können Spielende schnell laufen, gleiten, schmettern, saugen und Wurfgeschosse abschießen, aber vor allem ein von Papa Schlumpf entwickeltes, starkes Gegenmittel in die Luft sprühen, um die von der Blattpest infizierten Pflanzen zu heilen und Gegner zu bekämpfen. Sobald Schlümpfe-Fans den Schlumpfisator ausprobiert haben, werden sie sich bald schon fragen, wie sie jemals ohne ihn auskommen konnten!

Spiel-Details:

Spielende dürfen sich auf eine brandneue Reise mit einzigartigem und leicht verständlichem Gameplay begeben. Die Schlümpfe – Mission Blattpest ist für alle Spieltypen geeignet, zum Beispiel Fans von niedlichen Charakteren oder 3D-Plattform-Liebhaber:innen, egal ob erfahren oder nicht.

Spieler:innen können jede Ecke der 5 Welten erforschen und müssen einen Weg durch die Levels finden, um alle Zutaten zu sammeln und das Gegenmittel herzustellen, das der Wald dringend braucht! Das Dorf der Schlümpfe muss wieder zum Leben erweckt werden! Spieler:innen können auf dem Weg durch die Schlumpfwelt nützliche Gegenstände finden, um den Schlumpfisator zu verbessern, und daran arbeiten, dem Dorf der Schlümpfe wieder zu altem Glanz zu verhelfen.

Die Schlumpftastische Ausgabe und die Sammlerausgabe bringen schon bald ein wenig Blau in das Leben jedes Schlümpfe-Fans!

Die Schlumpftastische Ausgabe enthält:

Das Videospiel

3 Lithografien (10x15 cm)

Ein Papa-Schlumpf-Schlüsselanhänger (5 cm)

Aufkleber (11x8,5 cm)

Die Sammlerausgabe enthält neben den Inhalten der Schlumpftastischen Ausgabe zwei weitere Gegenstände:

Eine Muskel-Schlumpf-Figur

Den Original-Soundtrack (als Downloadcode)

Die Schlümpfe – Mission Blattpest wird von OSome Studio entwickelt und erscheint am 26. Oktober 2021 in der Schlumpftastischen Ausgabe zu einem Preis von 49,99 Euro (UVP) und der Sammlerausgabe zum Preis von 79,99 Euro (UVP) zeitgleich für PlayStation 4, Xbox One Konsolen und Nintendo Switch.

Quelle: Microids