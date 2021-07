Die Schlümpfe - Mission Blattpest für Oktober angekündigt XBU TNT2808 am Di, 13.07.2021, 19:45 Uhr

Die kleinen blauen Schlümpfe kehren noch in diesem Jahr in einem neuen Videospiel zurück. Unter anderem auf der Xbox One können wir ab dem 26. Oktober im 3D-Action-Adventure Die Schlümpfe - Mission Blattpest den Wald retten.

Erste Einblicke in das Spiel bekommt ihr im Teaser-Trailer zu sehen. Spannend: Im Laufe des nächsten Jahres soll auch eine Version für die aktuellen Konsolen, also die PlayStation 5 und Xbox Series X/S folgen.

Falls ihr einen besonderen Platz für die Schlümpfe in euerm Herzen reserviert habt, könnten euch die Schlumpftastische Ausgabe und die Sammlerausgabe interessieren.

Bei der Schlumpftastischen Ausgabe erwarten euch neben dem Spiel drei Lithografien, Aufkleber und ein Papa-Schlumpf-Schlüsselanhänger:

Die Sammlerausgabe geht einen Schritt weiter und bietet zusätzlich zu den Inhalten aus der Schlumpftastischen Ausgabe auch noch eine Muskel-Schlumpf-Figur sowie den originalen Soundtrack als Downloadcode:

Was euch im Spiel sonst erwartet, entnehmt ihr einfach der Pressemitteilung:

Die liebenswerten Schlümpfe müssen wieder einmal einen Weg finden, Gargamels böse Pläne zu vereiteln! In seinem dunklen Labor hat der hinterhältige Zauberer eine Formel entdeckt, die es ihm ermöglicht, eine böse Pflanze namens Blattpest zu erschaffen. Diese Pflanze produziert "Pestfallen"-Samen, die die Schlümpfe wie magisch anziehen und anschließend in pflanzlichen Fallen gefangen hält! Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, stellen diese Pestfallen-Pflanzen auch noch eine große Gefahr für den Wald dar, denn sie sind hochgiftig und gefährden besonders die so wichtigen Schlumpfbeeren-Felder!

Ein hochmotiviertes Schlumpf-Team, bestehend aus Muskel-Schlumpf, Schlumpfine, Schlaubi-Schlumpf und Koch-Schlumpf, bricht daraufhin umgehend zu einem spannenden Abenteuer auf, um diese wichtige Mission abzuschließen. Auf ihrer beschwerlichen Reise können sich die mutigen Hauptfiguren auf ein praktisches Werkzeug verlassen: Der Schlumpfisator, eine revolutionäre Erfindung von Handy, dem Bastelschlumpf. Der Schlumpfisator erlaubt es den Schlümpfen, Feinde loszuwerden, denen sie auf ihrem Weg begegnen, die Pflanzen zu heilen, die von der Pestfallen-Pflanze befallen wurden, sowie höher zu springen, durch die Luft zu gleiten oder zu tauchen.

Spiel-Details:

Spielende dürfen sich auf eine brandneue Reise mit einzigartigem und leicht verständlichem Gameplay begeben. Die Schlümpfe – Mission Blattpest ist für alle Spieltypen geeignet, wie zum Beispiel Fans von niedlichen Charakteren oder 3D-Plattform-Liebhaber:innen, egal ob erfahren oder nicht.

ist für alle Spieltypen geeignet, wie zum Beispiel Fans von niedlichen Charakteren oder 3D-Plattform-Liebhaber:innen, egal ob erfahren oder nicht. Ein einzigartiges Spielprinzip! Gesteuert werden können 4 der kultigsten Schlümpfe in ganz Schlumpfhausen: Schlumpfine, Muskel-Schlumpf, Schlaubi-Schlumpf und Koch-Schlumpf.

Gesteuert werden können 4 der kultigsten Schlümpfe in ganz Schlumpfhausen: Schlumpfine, Muskel-Schlumpf, Schlaubi-Schlumpf und Koch-Schlumpf. Der Schlumpfinator, ein sehr schlumpfiges Werkzeug! Mit dem Allrounder-Werkzeug namens Schlumpfinator können nicht nur befallenen Pflanzen geheilt werden, sondern er kann dank seiner vielfältigen Funktionen auch den Fortschritt im Spiel erleichtern! Spieler:innen können mit ihm höher springen, gleiten, tauchen und so alle Hindernisse, auf die sie stoßen werden, überwinden.

Mit dem Allrounder-Werkzeug namens Schlumpfinator können nicht nur befallenen Pflanzen geheilt werden, sondern er kann dank seiner vielfältigen Funktionen auch den Fortschritt im Spiel erleichtern! Spieler:innen können mit ihm höher springen, gleiten, tauchen und so alle Hindernisse, auf die sie stoßen werden, überwinden. Ein großartiges Plattform-Abenteuer! Spieler:innen können jede Ecke der 5 Welten erforschen und müssen einen Weg durch die Levels finden, um alle Zutaten zu sammeln und das Gegenmittel herzustellen, das der Wald dringend braucht!

Spieler:innen können jede Ecke der 5 Welten erforschen und müssen einen Weg durch die Levels finden, um alle Zutaten zu sammeln und das Gegenmittel herzustellen, das der Wald dringend braucht! Das Dorf der Schlümpfe muss wieder zum Leben erweckt weden! Spieler:innen können auf dem Weg durch die Schlumpfwelt nützliche Gegenstände finden, um den Schlumpfinator zu verbessern, und daran arbeiten, dem Dorf der Schlümpfe wieder zu altem Glanz zu verhelfen.

