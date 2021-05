Die Schlümpfe - Mission Vileaf erscheint am 25. Oktober Amortis am Mi, 26.05.2021, 21:15 Uhr

Die Schlümpfe sind zurück! Am 25. Oktober erscheint das 3D-Plattform-Abenteuer rund um die kleinen blauen Wesen. Die Schlümpfe - Mission Vileaf entführt Fans in die liebevolle Welt der Schlümpfe, die wieder einmal vom bösen Gargamel bedroht wird.

In seinem dunklen Labor hat der hinterhältige Zauberer Gargamel die Formel für eine bösartige Pflanze namens Vileaf entdeckt. Diese Pflanze produziert „Viletrap“-Samen, die die Schlümpfe wie magisch anziehen und anschließend in pflanzlichen Fallen gefangen hält! Als ob das noch nicht schlimm genug wäre, stellen diese Viletrap-Pflanzen auch noch eine große Gefahr für den Wald dar, denn sie sind hochgiftig und gefährden besonders die so wichtigen Schlumpfbeeren-Felder!

Um diese schreckliche Situation wieder gerade zu biegen, entschließt sich Papa Schlumpf, einige seiner Schlümpfe um ihre Hilfe bei der Suche nach Zutaten für ein Gegengift zu bitten, das stark genug ist, die Vileaf-Pflanze ein für alle Mal auszurotten und die von ihrem Fluch geplagten Pflanzen zu heilen. Ein hochmotiviertes Schlumpf-Team, bestehend aus Hefty, Schlumpfine, Schlaubi und Kochschlumpf, bricht daraufhin umgehend zu einem spannenden Abenteuer auf, um diese wichtige Mission abzuschließen. Alle vier Charaktere können im Laufe des Spiels von den Spieler:innen gesteuert werden.

Auf dieser beschwerlichen Mission können sich die mutigen Hauptfiguren auf ein praktisches Werkzeug verlassen: Der Smurfizer, eine revolutionäre Erfindung von Handy, dem Bastelschlumpf. Der Smurfizer erlaubt es den Schlümpfen Feinde loszuwerden, denen sie auf ihrem Weg begegnen, sowie die Pflanzen zu heilen, die von der Vileaf-Pflanze befallen wurden. Dieser spezielle Ausrüstungsgegenstand wird sich daher für die Erkundungsreise der heroischen Truppe als äußerst nützlich erweisen, welche sie durch die unterschiedlichen Umgebungen des Spiels wie den Wald, die Sümpfe oder sogar den gefährlichsten Ort von allen führen wird: Gargamels Labor!

Quelle: Astragon