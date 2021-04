Game Sales Award in Gold für Shooter-Hit Outriders XBU FloNÄ am Fr, 23.04.2021, 08:30 Uhr

Outriders, der actionreiche RPG-Shooter von People Can Fly, hat sich in Deutschland in kürzester Zeit mehr als 100.000-mal verkauft. Darin sind Einzelhandelsversionen sowie digitale Editionen inbegriffen. Das freut sich Square Enix bekannt zu geben. Der game – Verband der deutschen Games-Branche zeichnet daher den Sci-Fi-Shooter für den besonderen Verkaufserfolg mit dem game Sales Award in Gold aus.

Outriders ist ein brutaler RPG-Shooter in einer neuen, düsteren Sci-Fi-Welt. Während sich die letzten Vertreter der Menschheit in der wilden und unerbittlichen Welt von Enoch behaupten, erwachen Spieler als einer der sagenumwobenen Outrider – veränderte, mit unglaublichen Kräften ausgestattete Super-Krieger. Auf der Suche nach einem mysteriösen Signal, welches die Rettung der Menschheit bedeuten könnte, reisen sie über einen feindseligen Planeten, voller tödlicher Gefahren. Insgesamt stehen vier Klassen zur Wahl sowie ein umfangreiches, flexibles System zur Charakteranpassung. Damit gestalten sie ihren eigenen Spielstil und nutzen brachiale und stilvolle Waffen sowie Ausrüstung, um zerstörerische Kräfte zu entfesseln. Während der Schlacht wird ein mutiger Spielstil belohnt, während man sich im Singleplayer- oder wahlweise im Koop-Modus mit bis zu drei Spieler in den Kampf stürzt und unbekannte Gefilde in einer epischen Story-Kampagne erkundet.

Quelle: Square Enix