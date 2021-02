Fünfte Folge des OUTRIDERS Broadcast morgen verfügbar XBU MrHyde am Di, 23.02.2021, 14:15 Uhr

Square Enix gab nun bekannt, dass die fünfte Folge des OUTRIDERS Broadcast am 24. Februar ausgestrahlt wird. Die neueste Episode bietet einen tieferen Einblick in die Demo des RPG-Shooters. Der Sci-Fi-Shooter von People Can Fly erscheint am 1. April 2021 und bietet spektakuläres Shooter-Gameplay mit frei kombinierbaren Waffen und Kräften, welche die Spieler*innen auf dem virtuellen Schlachtfeld in gottgleiche Held*innen verwandeln.



Die neueste OUTRIDERS Broadcast-Episode gibt auch einen Ausblick auf die Inhalte, die die umfangreiche Demo ab dem 25. Februar bieten wird. Spieler*innen können das gesamte erste Kapitel der OUTRIDERS-Kampagne erleben und ihren Fortschritt übertragen, wenn sie die Vollversion erwerben. Die fünfe Folge des OUTRIDERS Broadcast wird am Mittwoch, den 24. Februar um 18:00 Uhr online gestreamt: www.twitch.tv/squareenix

Quelle: Square Enix