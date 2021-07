Frostpunk: Drei Erweiterungen warten ab sofort auf euch XBU TNT2808 am Mi, 21.07.2021, 18:45 Uhr

Endlich ist die Warterei vorbei, Frostpunk bekommt Nachschub in Form von DLC-Erweiterungen - und es sind gleich drei! Unter anderem auf der Xbox One erwarten euch The Last Autumn, On the Edge und The Rifts.

Was es zu den DLCs zu sagen gibt, haben wir euch bereits in einer News zusammengefasst. Wir können euch an dieser Stelle aber noch die Preise nennen:

Complete Collection - 44,99 €

Season Pass - 24,99 €

The Last Autumn - 16,99 €

On the Edge - 12,99 €

The Rifts - 4,99 €

Quelle: 11 bit studios