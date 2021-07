Gleich drei Erweiterungen für Frostpunk angekündigt XBU TNT2808 am Do, 08.07.2021, 16:00 Uhr

Wo sieht man denn sowas? Gleich drei Erweiterungen wurden für die Frostpunk: Console Edition angekündigt - sowohl für die PlayStation 4 als auch Xbox One. Erscheinen sollen sie schon am 21. Juli! Sie hören auf die Namen The Last Autumn, On the Edge und The Rifts.

Wichtig war es den Entwicklern, dass man mit allen Erweiterungen die Lore des Spiels erweitert. Aber auch neue Gameplay-Mechaniken sollten enthalten sein, um Frostpunk weiter aufzuwerten. Wir haben für euch die Infos zu allen drei DLCs.

The Last Autumn bietet eine Prequel-Story und zeigt, wie die Welt vor dem endlosen Schnee ausgesehen hat. Grüne Bäume, ein Schiffdock um Ressourcen zu erhalten und eine Aufgabe sind enthalten. Die Aufgabe: Als Spieler müssen wir die Errichtung des Generators überwachen - ein Wunder der Technologie, das uns alle retten könnte. Die Einsätze sind hoch, die Deadline ist kurz. Ihr müsst entschieden, wie sehr ihr eure Leute antreibt, um die letzte Hoffnung der Menschheit zu errichten.

On the Edge setzt nach dem Großen Sturm an und auch nach dem Ende des Hauptspiels. Eure Mission ist es, einen Außenposten, weit außerhalb der Stadt, zu errichten und zu warten. Ihr seid auf euch gestellt - ohne Generator. Aber ihr habt die Möglichkeit, Ressourcen aus einem kürzlich entdeckten Militär-Warenhaus zu erlangen - das Risiko könnte es wert sein. Ebenfalls riskant aber auch sehr lohnenswert: Handelsrouten mit anderen Siedlungen von Überlebenden aufrecht zu erhalten.

The Rifts bietet letztlich eine neue Karte für den Endlos-Modus und Brücken, eine neue Art Konstruktion, mit der ihr Ressourcen sammeln könnt, die auf verschiedenen Inseln verteilt liegen.

Alle Erweiterungen können separat oder als Teil des Season Pass erworben werden. Frostpunk wird ebenfalls als gebündelte Complete Edition erscheinen, in der das Hauptspiel plus die drei Erweiterungen enthalten sein wird.

Quelle: 11 bit studios