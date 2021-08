Forza Horizon 5: Infos zu Autos, Gameplay und Controller XBU TNT2808 am Mi, 25.08.2021, 11:15 Uhr

Am Ende des gestrigen Streams kamen Forza Horizon 5-Fans voll auf ihre Kosten. Die Autos des Covers wurden vorgestellt, es gab rund acht Minuten Gameplay aus der Eröffnungsfahrt und ein limitierter Controller im Forza-Design wurde vorgestellt.

Im Laufe der letzten Monate hast Du einen Vorgeschmack auf das erhalten, was Dich im neuen Forza Horizon 5 erwartet. Unter anderem ging es dabei auch um die unterschiedlichen Biome, die Du bei Deinen Rennen durch Mexiko erkundest. Noch vor dem Release von Forza Horizon 5 am 9. November 2021 erlebst Du nun die ersten acht Minuten des Titels in einem aufregenden neuen Gameplay-Trailer! Das ist aber noch lange nicht alles. Gleichzeitig lernst Du die angekündigten Cover Cars aus nächster Nähe kennen: den Mercedes-AMG ONE und den 2021 Ford Bronco Badlands.

Erhalte einen Vorgeschmack auf die Inhalte von Forza Horizon 5

Der gamescom 2021 Xbox Stream gewährt jede Menge spannende Einblicke in die Anfangssequenz von Forza Horizon 5. Neben dem Mercedes-AMG ONE ist auch der 2021 Ford Bronco Badlands zum ersten Mal in Aktion zu sehen. Treue Anhänger*innen der Serie wissen, dass der Start eines Forza Horizon-Spiels immer auch das Fundament für die Zukunft bildet. Dementsprechend wichtig ist es, einen ersten Blick auf die bedeutendsten Neuerungen zu werfen.

In Forza Horizon 5 begibst Du Dich auf eine spannende Reise durch Mexiko, wie Du sie noch nie erlebt hast. Du duellierst Dich mit anderen Rennfahrer*innen in malerischen Wüsten, vorbei an aktiven Vulkanen und durch malerische Altstädte. Du entscheidest, ob Du mit dem 2021 Ford Bronco Badlands den schneebedeckten Gran Caldera-Vulkan erklimmst, mit der 2020 Corvette Stingray den Asphalt des mexikanischen Ackerlands aufreißt oder mit dem Porsche 911 Desert Flyer durch das Dschungel-Dickicht pflügst.

Die neuen Covercars von Forza Horizon 5 – Mercedes-AMG ONE und 2021 Ford Bronco Badlands

Die Spiele der Forza Horizon-Serie drehen sich traditionell um die schnellsten Autos – daher zieren dieses Jahr gleich zwei ganz besondere Modelle das Cover. Einer der beiden Wagen ist der Mercedes-AMG ONE. Er bringt als erstes Serienmodell die aus der Formel 1 bekannte Hybridtechnologie von der Rennstrecke auf die Straße. Mit dieser Leistung im Heck erlebst Du die Straßen Mexikos in atemberaubend rasanten Tempo. Der Ford Bronco Badlands aus dem Jahr 2021, der das Cover komplettiert, eignet sich derweil hervorragend für waghalsige Fahrten durch das unwegsame Gelände von Mexikos Dschungeln und Wüsten.

Die Auswahl an Fahrzeugen in Forza Horizon 5 ist so vielfältig wie die unterschiedlichen Landschaften, die Du auf Deinem Weg durch Mexiko kennenlernst. Die Integration des Mercedes-AMG ONE und des 2021 Ford Bronco Badlands in enger Zusammenarbeit mit allen Parteien entstanden – Du merkst das spätestens dann, wenn Du Dich zum ersten Mal hinter das Steuer dieser fantastischen Fahrzeuge setzt.

Die Entwickler*innen sind stolz, allen Ford- und Mercedes AMG-Fans die Chance zu bieten, die Rennen mit ihren Lieblingsfahrzeugen zu bestreiten. Dank der vielseitigen Möglichkeiten der neuen Konsolen-Generation wird das Fahrgefühl authentischer und detailgetreuer denn je. So sorgt beispielsweise das Raytracing in Forzavista dafür, dass die Reflektionen auf der schillernden Lackierung noch näher an das reale Vorbild herankommen. Für das Team war es besonders schön, sich diesem Realismus sukzessive immer weiter anzunähern, damit Du und alle anderen Fahrer*innen noch immersivere Racing-Action genießen können.

Sichere Dir einen Xbox Wireless Controller in der Forza Horizon 5 Limited Edition

Um den Beginn einer neuen Forza Horizon-Generation zu feiern, erscheint ein ganz besonderer Xbox Wireless Controller in einer Forza Horizon 5 Limited Edition. Dieser neu angekündigte Controller ist vom glitzernden Feuerwerk Mexikos inspiriert, das im Rahmen des Horizon-Festivals gezündet wird. Das Gehäuse des Controllers ist in einem transparenten Gelbton gehalten, der um knallige Cyan- und Magenta-Elemente ergänzt wird. Die besonderen Trigger, Bumper und Grips sind ebenfalls einzigartig und von der Lenkrad-Haptik eines schillernden Sportwagens inspiriert.

Käufer*innen des Xbox Wireless Controller in der Forza Horizon 5 Limited Edition freuen sich außerdem über exklusive Inhalte wie ein besonderes Fahrzeug, einen kosmetischen Gegenstand und ein Sieges-Emote, mit dem sie ihren Triumph auf der Straße noch stilechter feiern (herunterladbare Inhalte erfordern das Spiel Forza Horizon 5, das separat erhältlich ist). Der Controller kann ab sofort vorbestellt werden und ist ab dem 9. November im Handel verfügbar.

Das Spiel erscheint am 9. November in der Standard-, Deluxe-, und Premium-Version. Als Mitglied des Xbox Game Pass hast Du automatisch Zugriff auf die Standard-Version. Erwirbst Du zusätzlich das Premium-Bundle, profitierst Du sogar von allen DLCs und Vorteilen – einschließlich des Early Access ab dem 5. November.

Markiere Dir den Forza Horizon 5 Let’s Go! Livestream im Kalender, um mehr von Playground Games zu den spannendsten Neuerungen zu erfahren! Am 24. August ab 19.30 Uhr geht es los – direkt im Anschluss an den Xbox Stream zur gamescom 2021.

Quelle: Xbox Wire