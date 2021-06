Forza Horizon 5 für November angekündigt XBU TNT2808 am Mo, 14.06.2021, 09:45 Uhr

Zugegeben, eine echte Überraschung war die Ankündigung von Forza Horizon 5 nicht mehr, gab es zuvor ja einige Gerüchte. Aber Gerüchte sind nun mal Gerüchte, und jetzt ist der fünfte Ableger der Serie offiziell angekündigt worden - und das noch für den November!

Genauer gesagt geht es am 05. November wieder auf Festival-Tour, dieses Mal geht es nach Mexiko. Euch erwarten also sowohl Schotterpisten als auch grüne Landschaften und heimelige Dörfer. Der Titel wird für den PC, die Xbox One und die Xbox Series X/S zur Verfügung stehen.

Besonders die neuen Konsolen und der PC profitieren von einer fast schon fotorealistischen Grafik, inklusive Raytracing und sehr realistischen Landschaften sowie Skyboxen. Aber was reden wir lange um den heißen Brei, schaut euch die Trailer an!

Quelle: Microsoft