Forever Skies soll auch für Konsolen erscheinen

Das Entwicklerstudio Far From Home hat heute seinen ersten Titel Forever Skies vorgestellt, zusammen mit dem allerersten Teaser-Trailer des Spiels. Ursprünglich unter dem Codenamen „Project Oxygen“ angekündigt, befindet sich Forever Skies seit über zwei Jahren in der Mache von Entwicklern, die an Titeln wie Dying Light, Dying Light 2, Dead Island, The Medium, Chernobylite und der „Divinity Original Sin“-Reihe gearbeitet haben.



Forever Skies ist ein Sci-Fi-Action-Survival-Spiel aus der Ego-Perspektive, das auf einer zerstörten und verlassenen Erde nach einer massiven Umweltkatastrophe spielt. Das Spiel wird 2022 im Early Access auf Steam und später für Konsolen erscheinen.



In Forever Skies übernimmst du die Rolle eines einsamen Wissenschaftlers, der auf die Erde zurückkehrt, lange nachdem eine globale Umweltkatastrophe den Planeten für die Menschen unbewohnbar gemacht hat. Über den giftigen Wolken befinden sich die Überreste des letzten Widerstandes der Menschheit. Baue, erweitere und steuere ein Hightech-Luftschiff, das dir als Transportmittel, Unterschlupf, Labor und Werkstatt für die Erforschung geheimnisvoller Substanzen und die Herstellung von Werkzeugen zum Überleben dient. Plündere und finde Wege, um Nahrung und Rohstoffe zu beschaffen, und erkunde die Ruinen über und unter der dicken, giftigen Staubschicht, die jetzt die Erdoberfläche umhüllt. Woher kommt die Staubschicht? Woraus besteht sie genau? Und, was vielleicht noch wichtiger ist, was verbirgt sich dahinter?



Das Gameplay in Forever Skies umfasst die Erkundung im Luftschiff und zu Fuß, Herstellung, Basenbau, Anpflanzen, Kämpfe und wissenschaftliche Forschung in der Virologie auf der Suche nach einem Heilmittel für die wenigen, die im Orbit überleben.



HAUPTMERKMALE

Rückkehr zur Erde – Schlüpfe in die Rolle eines Wissenschaftlers, der zur Erde zurückkehrt, die von einer globalen Umweltkatastrophe verwüstet wurde. Dieses Ereignis führte dazu, dass die Oberfläche des Planeten mit einer gewaltigen Schicht aus giftigem Staub bedeckt wurde und die Menschheit gezwungen war, riesige Türme zu bauen, um zu überleben.

Baue und steuere dein entwickeltes Luftschiff – Baue ein Hightech-Luftschiff und passe es individuell an. Es wird dein Zuhause, deine Werkstatt und dein Labor sein. Gewinne und sammle Rohstoffe, um es zu verbessern und an deine Spieltaktik anzupassen.

Nutze die Wissenschaft, um zu überleben – Analysiere gescannte Objekte und lerne aus der Dekonstruktion verlorener Technologie. Erforsche neue Arten der Nahrungsbeschaffung, Rohstoffgewinnung sowie Entwicklung von Werkzeugen und mehr.

Plündere die Ruinen am Himmel – Entdecke und ergründe die Überreste unserer Zivilisation. Birg Rohstoffe aus den Ruinen, die hoch oben gebaut wurden, um dem Staub zu entkommen. Finde heraus, was passiert ist und wie wir die Erde verloren haben.

Steige in den Staub hinab – Entdecke eine seltsame neue Welt, die sich in Abwesenheit der Menschheit verwandelt hat. Suche nach Viren, setze sie als Waffen ein oder stärke dich selbst mit Viren-Boosts.

Kämpfe um dein Leben – Unter dem Staub liegt ein völlig neues Ökosystem, also mach dich auf Kämpfe gegen weiterentwickelte und gefährliche Kreaturen gefasst.

Forever Skies wird in den ersten Early-Access-Phasen ein Einzelspieler-Erlebnis bieten, und ein Koop-Modus ist als eines der wichtigsten Features im Early Access ebenfalls geplant. Die Konsolenversionen werden später erscheinen und alle Updates und Inhalte umfassen, die bis dahin für PC erschienen sind, darunter auch der Koop-Modus.



„Die ersten Reaktionen auf unser Projekt haben uns wirklich überwältigt und dankbar gemacht. Ich hoffe, dass der Teaser-Trailer mit den ersten Gameplay-Inhalten, die durch die Leistungskraft der Unreal Engine ermöglicht werden, einen guten Einblick in unsere zerstörte Welt und einen klaren Ausblick darauf geben werden, wohin unsere Reise gehen soll.“ – Andrzej Blumenfeld, CEO und Gameplay Lead bei Far From Home.

Quelle: Far From Home