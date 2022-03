Neues Gameplay-Video zu Forever Skies

Far From Home zeigen euch in einem neuen Gameplay-Trailer weitere Szenen aus dem kommenden Spiel Forever Skies. Das Science-Fiction-Action-Survivalspiel rund um den Klimawandel wird 2022 bei Steam als Early Access erscheinen, danach folgen die Konsolenversionen.



Der neue Trailer von Far From Home folgt der Hauptfigur von Forever Skies, einem einsamen Wissenschaftler, der nach einer ökologischen Katastrophe verzweifelt nach Antworten sucht, denn die Zivilisation, wie wir sie kennen, wurde auf dem ganzen Globus vernichtet. Sowohl zu Fuß als auch in ihrem anpassbaren Luftschiff müssen die Spieler in dieser merkwürdigen neuen Welt Ruinen über und unter der Staubwolke erforschen, Proben sammeln und spezielle Virusvarianten suchen, um ein Heilmittel für den verbliebenen Rest der Menschheit zu finden, der in der Erdumlaufbahn ausharrt. Neuartige wissenschaftliche Technologie, besonders Nanobot-Reparatursysteme und Fortschritte auf dem Gebiet der Biologie und Biotechnologie, unterstützen den Spieler auf seiner Reise. Aber die Erdoberfläche ist während der Abwesenheit der Menschen ein gefährlicher und unwirtlicher Ort geworden. Neue Evolutionsstufen der Fauna und Flora sowie merkwürdige neue Mikroorganismen haben sich entwickelt, so dass die Menschen jetzt Aliens auf ihrer eigenen Heimatwelt sind.

Quelle: Far From Home