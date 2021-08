Finale des Klingonischen Bürgerkrieges steht in Star Trek Online an XBU TNT2808 am Mi, 04.08.2021, 12:00 Uhr

Ab sofort könnt ihr kostenlos Star Trek Online: House United auf den Konsolen, also auch der Xbox One, spielen. Das lang erwartete Finale des Klingonischen Bürgerkrieges erwartet euch!

Im neuen Update treten einige der berühmtesten Klingonen aus der Geschichte von Star Trek auf, unter anderem L'Rell aus Star Trek: Discovery (vertont von Mary Chieffo), Aakar (Robert O’Reilly aus Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert), General Martok (J.G Hertzler aus Deep Space: Nine) und Adet'pa (Rekha Sharma aus Star Trek: Discovery). Mit House United können Spieler drei neue Patrouillen erkunden, an einem neuen Einsatzkommando teilnehmen und exklusive Belohnungen erhalten, wenn sie Aufgaben während eines besonderen Ereignisses erledigen.

Star Trek Online ist ein kostenloses Massively-Multiplayer-Onlinespiel, in dem Spieler das Universum von Star Trek erkunden können. Spieler können ihr eigenes Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs bestreiten, als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs verteidigen, als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wiederaufbauen oder als Jem'Hadar gefährliche Missionen für das Dominion durchführen. Captains können außerdem berühmte Orte aus dem Universum von Star Trek besuchen, Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen und mit anderen Spielern in ihren eigenen Raumschiffen kämpfen. Star Trek Online ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.

Quelle: Perfect World