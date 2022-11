Figment 2: Creed Valley soll im Februar erscheinen XBU MrHyde am Mi, 09.11.2022, 08:30 Uhr

Das Action-Abenteuerspiel Figment 2: Creed Valley von Bedtime Digital Games soll im Februar 2023 auf Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store, Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5 erscheinen. Figment 2: Creed Valley ist ein musikalisches und surreales Abenteuer in die menschliche Psyche und die Fortsetzung von Figment aus dem Jahr 2017. Alpträume haben den moralischen Kompass zerstört und der Verstand kann daher nicht mehr richtig funktionieren.



Protagonist Dusty und seine immer optimistische Freundin Piper müssen nach Creed Valley reisen, wo die Ideale des Verstands geformt werden, um den Frieden wiederherzustellen. Löse Rätsel und stelle dich Albträumen in musikalischen Showdowns, um den Verstand zu heilen.



Erforsche die zwei grundlegenden Zustände des Verstandes: Open-minden und Closed-minded. Wechsele zwischen ihnen, um die Geheimnisse deiner Umgebung zu entdecken und voranzukommen. Während du in die Tiefen der menschlichen Psyche eintauchst, musst du die Zustände des Verstandes in Kämpfen einsetzen, die auf den Soundtrack abgestimmt sind.



Lokales Koop ist auf allen Plattformen verfügbar: Übernimm die Kontrolle über Vogeldame Piper, Dustys Sidekick, denn niemand sollte sich seinen Ängsten alleine stellen. Um besser zugänglich zu sein, wird das Spiel in 17 verschiedenen Sprachen lokalisiert veröffentlicht.

Quelle: Bedtime Digital Games