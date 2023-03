Figment 2: Creed Valley ist jetzt zu haben XBU MrHyde am Fr, 10.03.2023, 12:30 Uhr

Bedtime Digital Games freut sich, bekannt zu geben, dass ihr neuestes surreales Action-Adventure Figment 2: Creed Valley auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox erschienen ist. Figment 2: Creed Valley ist ein musikalisches und surreales Abenteuer in der menschlichen Psyche, in der Albträume den moralischen Kompass zerstört haben, so dass der Verstand nicht mehr richtig funktionieren kann.



Der Protagonist Dusty und seine stets optimistische Begleiterin Piper reisen nach Creed Valley, wo Ethik und Moral des Verstandes erschaffen werden, um den Frieden wiederherzustellen. Dazu müssen sie zahlreiche Rätsel lösen und sich in musikalischen Showdowns, die aus der Feder des Komponisten und Game Directors Niels Sørensen stammen, Albträumen stellen.



Entdecke die Geheimnisse der farbenfrohen Umgebungen und komme voran, indem du verschiedene Sichtweisen erlebst, indem du zwischen aufgeschlossenen Verstand und verschlossenem Verstand wechselst.



Dieses außergewöhnliche Abenteuer kann allein oder im lokalen Koop gespielt werden und wird zum Start in 17 Sprachen verfügbar sein.

Quelle: Bedtime Digital Games