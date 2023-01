Figment 2: Creed Valley erscheint Anfang März XBU MrHyde am Fr, 20.01.2023, 12:30 Uhr

Im vergangenen Jahr visierte man Februar als Releasemonat an, nun ist auch der exakte Termin bekannt. Figment 2: Creed Valley erscheint etwas später und zwar am 9. März 2023. Bedtime Digital Games veröffentlicht ihr neues surreales Action-Adventure auf Steam, Epic, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox.



Figment 2: Creed Valley ist die Fortsetzung von Figment aus dem Jahr 2017, das sich 1 Million Mal auf PC und Konsolen verkauft hat. Es ist ein musikalisches und surreales Abenteuer, das die Spieler*innen auf eine Reise in die menschliche Psyche mitnimmt. Albträume haben den moralischen Kompass zerstört, sodass der Verstand nicht mehr richtig funktioniert. Der Protagonist Dusty und seine stets optimistische Freundin Piper müssen nach Creed Valley reisen, wo die Ideale von The Mind geformt werden, um den Frieden wiederherzustellen.



In Figment 2 bekämpfen die Spieler*innen die Albträume in musikalischen Showdowns, um herauszufinden, warum sie erschienen sind und The Mind zu heilen. Nutze dabei den Rhythmus von The Mind und seine ständig wechselnden Stimmungen, um den Kampf gegen die Bosse zu gewinnen.



Erforsche zwei grundlegende Zustände des Geistes: Aufgeschlossenheit und Verschlossenheit. Ändere die Perspektive, um die Geheimnisse der Umgebung zu entdecken und voranzukommen. Während du in die Tiefen der menschlichen Psyche eintauchst, musst du die Geisteszustände in Kämpfen einsetzen, die zum Soundtrack getaktet sind. Lokaler Koop-Modus ist auf allen Plattformen möglich: Übernimm die Kontrolle über Piper, den Vogel, Dustys Handlanger, denn niemand sollte sich seinen Ängsten allein stellen. 17 verschiedene Sprachen stehen zur Verfügung.

Quelle: Bedtime Digital Games