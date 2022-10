FIFA 23 wurde weltweit veröffentlicht XBU MrHyde am Di, 04.10.2022, 13:50 Uhr

Seit letztem Wochenende sind die Freundeslisten wieder voller FIFA-Spieler, denn der neueste Ableger ist da! Electronic Arts hat EA SPORTS FIFA 23 weltweit auf allen wichtigen Plattformen veröffentlicht. Hier sind der Launch-Trailer und offizielle Infos dazi:



Dank der Weiterentwicklungen der HyperMotion2-Gameplay-Technologie sorgt das Spiel für mitreißenden, realistischen und authentischen Fußball. Erstmals ist auch der Frauen-Vereinsfußball im Spiel enthalten. Das zeigt sich auch am globalen Cover der Ultimate Edition, auf dem die gefeierte Chelsea-Stürmerin Sam Kerr neben dem PSG-Superstar Kylian Mbappé vertreten ist. Kerr schreibt damit Geschichte als erste Frau, die jemals auf einem globalen Cover der Spielereihe war. FIFA 23 ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (EA app, Origin und Steam), Stadia, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und bietet Neuerungen wie den FIFA World Cup der Männer und der Frauen, Cross-Play, Innovationen in populären Modi wie FIFA Ultimate Team und VOLTA FOOTBALL und vieles mehr.



„Mit FIFA 23 ermöglichen wir den Fans auf der ganzen Welt das packendste und authentischste Fußballerlebnis, das es je in einem EA SPORTS FIFA-Titel gab“, sagte David Jackson, VP Brand bei EA SPORTS FIFA. „Mit der Einbindung des Frauen-Vereinsfußballs, unseren neuesten technologischen Innovationen mit HyperMotion2, absoluter Authentizität mit mehr als 300 Partnern aus der gesamten Fußballwelt und dynamischen Partnerschaften spiegelt das neue Spiel die ganze Power des Fußballs wider. Das Spiel verbindet Fans, Ligen, Teams und Profis aus aller Welt durch unsere gemeinsame Leidenschaft für den Fußball.“



HyperMotion2-Technologie

Weiterentwicklungen der bahnbrechenden HyperMotion2-Gameplay-Technologie sorgen in FIFA 23 für die authentischsten Fußball-Animationen, die es je in einem EA SPORTS FIFA-Titel gab. HyperMotion 2 kombiniert hochentwickeltes 11-VS-11-Match-Capturing mit hauseigenem Machine Learning und ermöglicht so die doppelte Menge an Capturing-Daten. Das sorgt in FIFA 23 für mehr als 6.000 authentische Animationen und für neue Features, wie die Full Team Authentic Motion, das neue Technical-Dribbling-System, die Antritts-Mechanik und mehr.



FIFA World Cup

In FIFA 23 wird es nicht nur die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 der Männer geben, sondern auch den FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023. So können die FIFA-Fans die absoluten Highlights des internationalen Männer- und Frauenfußballs erleben.



Frauen-Vereinsfußball

Erstmals in der Geschichte von EA SPORTS FIFA können die Fans mit Frauen-Vereinsteams antreten. Zum Start sind die Barclays FA Women's Super League und die Division 1 Arkema mit dabei, weitere Ligen werden folgen.

Die Animationen des Frauenfußballs basieren in FIFA 23 auf maßgeschneidertem HyperMotion2-Capturing mit einem Frauen-Profiteam, sodass die Spielerinnen in Sachen Optik und Bewegungen so realistisch sind wie noch nie.



Innovationen in sämtlichen Spielmodi

FIFA 23 präsentiert neue Updates in sämtlichen Spielmodi: Das Cross-Play für Spieler:innen auf derselben Plattformgeneration macht es möglich, sich im Freundeskreis in 1-VS-1-Modi zusammenzuschließen. Mit dabei sind zum Beispiel die Online-Freundschaftsspiele und FIFA Ultimate Team (FUT) über die FUT-Spiele-gegen-Freunde. In FUT 23 gibt es mit den „FUT Moments“ zudem einen komplett neuen, szenariobasierten Modus, der neue Spielmöglichkeiten bietet. Die vollständig umgestaltete FUT-Chemie gibt den Fans noch mehr Flexibilität beim Aufbau ihres Ultimate Teams.



Im Karrieremodus sorgen Verbesserungen dafür, dass die Fans ihre Persönlichkeit und ihr Spieltagserlebnis noch genauer definieren können. Neue Aktivitäten abseits des Rasens helfen, die Spielerkarriere zu steuern. Im Trainer-Karrieremodus können die Fans mehr als 350 authentische Fußballtrainer übernehmen und ihr Team mit ihnen zum Erfolg führen. Der neue „Spielbare Highlights“-Modus in der Spieler- und Trainerkarriere ermöglicht es, mit dem eigenen Pro sofort ins Spiel einzusteigen und Aufgaben abzuschließen. Pro Clubs und VOLTA FOOTBALL haben einen neuen gemeinsamen Einstiegspunkt, mit dem man seinen Pro noch besser in beiden Modi anpassen, einsetzen und entwickeln kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Pro-Clubs-EP in beiden Modi zu verdienen. Die Fans können sich mit Freund:innen oder der VOLTA FOOTBALL-Community zusammenschließen, ihren Style in den neuen und upgegradeten VOLTA Arcades zeigen und weitere Möglichkeiten nutzen, ihren Avatar zu ihrem ganz persönlichen Avatar zu machen. Optimierte Zuschauer-Audios, neue Objekte, größere Stadien, dynamisch eingefärbte Bälle, ein Timer unter dem Fuß und neue Soundeffekte sorgen in den neuen und upgegradeten VOLTA-ARCADE-Spielen für noch bessere Unterhaltung. Das überarbeitete VOLTA-Gameplay versorgt den Straßenfußball über diverse Verbesserungen mit noch mehr Flair und noch mehr Abwechslung von Spiel zu Spiel.



Mit mehr als 300 Partnern, 19.000 Profis, 700 Teams, 100 Stadien und 30 Ligen aus aller Welt ist EA SPORTS FIFA 23 der einzige Ort, an dem die Fans in einem Spiel im FIFA World Cup der Männer und der Frauen, in der legendären UEFA Champions League, der UEFA Europa League, der UEFA Europa Conference League, der CONMEBOL Libertadores, der CONMEBOL Sudamericana, der Premier League, der LaLiga Santander, der Bundesliga, der Ligue 1 und der Serie A antreten können.





Seit 30 Jahren ist EA SPORTS FIFA an der Schnittstelle von Entertainment und Gaming zuhause und hat das Wachstum und die Entwicklung der Fußballkultur direkt beeinflusst. Kürzlich hat EA SPORTS eine Zusammenarbeit mit Marvel vereinbart, einer der größten Entertainment-Marken der Welt, um legendäre Fußballhelden in FIFA 23 Ultimate Team auf den Rasen zu bringen. Der AFC Richmond und Ted Lasso, der beliebteste Trainer-Schnauzbart der Welt, sind ebenfalls in FIFA 23 spielbar. Die Greyhounds sind neben dem Wrexham AFC in der Rest-der-Welt-Abteilung der FIFA 23-Clubs dabei.

Quelle: EASports