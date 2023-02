FIFA 23 veröffentlicht Future Stars XBU MrHyde am So, 05.02.2023, 12:00 Uhr

Die Future Stars von EA SPORTS FIFA 23 sind da. Das diesjährige Team 1 umfasst 14 der vielversprechendsten Nachwuchstalent im Alter von maximal 23 Jahren, die schon gezeigt haben, dass sie das Zeug zum Weltstar haben. Zum diesjährigen Team gehören unter anderem Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Joško Gvardiol (RB Leipzig) und Julian Álvarez (Manchester City).

So sieht das vollständige Team 1 der Future Stars von FIFA 23 aus:

Julián Álvarez (Manchester City)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Joško Gvardiol (RB Leipzig)

Djed Spence (Stade Rennes)

Mykhailo Mudryk (Chelsea)

Gavi (FC Barcelona)

Mohammed Kudus (Ajax)

Diogo Costa (FC Porto)

Anthony Elanga (Manchester United)

Pierre Kalulu (AC Mailand)

Wilfried Singo (Turin)

Marc Guéhi (Crystal Palace)

Fran García (Rayo Vallecano)

BVB-Stürmer Karim Adeyemi sagt: „Es ist eine Ehre, als Future Star ausgewählt zu werden. Vor allem, wenn man sich anschaut, welche Topleute früher ausgewählt wurden und was sie schon alles erreicht haben. Das motiviert mich, noch härter zu arbeiten, damit ich eines Tages auch ihr Niveau erreiche.“

Die FIFA-23-Fans können sich die nächste Generation der Fußball-Superstars ab sofort in ihr Team holen. Die Werte-Boosts der Spieler spiegeln ihr Potenzial wider, eines Tages zur Weltelite zu gehören. Die Future Stars präsentieren jedes Jahr einige der besten und vielversprechendsten Nachwuchstalente der nächsten Generation von Weltstars. In der Vergangenheit sind bereits einige Future Stars in die Weltelite aufgestiegen. Dazu gehören beispielsweise:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) – Future Star in FIFA 2: Ins Team of the Year von FIFA 23 gewählt

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) & Ibrahima Konaté (Liverpool) – Future Stars in FIFA 22 : Im WM-Finale 2022 in der französischen Nationalmannschaft

Lautaro Martínez (Inter) - Future Star in FIFA 20 : Weltmeister 2022 mit Argentinien

Phil Foden (Manchester City) - Future Star in FIFA 19: Stand im Team of the Season von FIFA 22 und war PFA-Nachwuchsspieler des Jahres 2022

Quelle: EASports