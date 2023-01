FIFA 23 - Überraschend gutes Erlebnis auch für FIFA-Oldtimer XBU MrHyde am Di, 03.01.2023, 14:25 Uhr

Eine Ära geht zu Ende. FIFA 23 ist das letzte EA-Fußballspiel, das nach 29 Jahren den Namen FIFA trägt; in Zukunft wird die Serie als EA Sports FC bekannt sein. In Anbetracht der Tatsache, dass sich bei diesen Geräten im Laufe der Jahre kaum etwas verändert hat, gehe ich davon aus, dass es auch das letzte Spiel ist, das auf den Konsolen der letzten Generation veröffentlicht wird. Da dies im Grunde das Ende der FIFA-Ära bedeutet, wird man selbst in den Editionen der aktuellen Generation kaum noch Verbesserungen entdecken können. Die besten neuen Features von EA werden zweifelsohne im Jahr 2024 debütieren.

Hat FIFA 23 noch genug zu bieten, um auch Spieler außerhalb der eingefleischten Fangemeinde zu begeistern, oder handelt es sich lediglich um eine Ansammlung neuer Uniformen und Gimmicks?

FIFA 23 ist ein starker, zuverlässiger Einstieg in die Franchise. EA hält offensichtlich an seinen originellsten Konzepten fest, fügt aber nur so viel hinzu, dass sich das Ganze lohnt. Wie immer ist Ultimate Team das Highlight, obwohl es die gleichen Division Rivals- und FUT Champs-Modelle verwendet, die im letzten Jahr entwickelt und verbessert wurden. Allerdings gibt es einige Verbesserungen, nicht zuletzt das neue Chemie-System, das endlich den Einsatz von Spielern aus verschiedenen nationalen Ligen erlaubt, ohne dass es zu empfindlichen Strafen kommt. Diesmal ist auch das plattformübergreifende Spielen viel besser implementiert, und die Aufnahme des Frauenfußballs in das Spiel ist sehr zu begrüßen.

Doch abgesehen von Hypermotion 2 ist das Gameplay im Kern so bekannt wie nur irgend möglich. Man muss sich zwar etwas mehr Gedanken machen, aber die Strategien und Spielweisen, die in FIFA 22 gut funktioniert haben, werden hier genauso gut funktionieren. Es gibt einen Hauch von "same old, same old", aber wir haben das Gefühl, dass Fans sich nicht daran stören werden, während Neulinge und diejenigen, die eine oder zwei Generationen übersprungen haben, das vielleicht beste FIFA-Spiel bisher bekommen. Abgesehen von einer Namensänderung bleibt nur zu hoffen, dass die Angebote des nächsten Jahres kreativer sind.

Wenn Sie das Spiel zum ersten Mal starten, werden Sie feststellen, dass ein Großteil der Designsprache aus dem Vorjahr übernommen wurde. Das Menüsystem hat ein neues Farbschema und ein paar feinere grafische Schnörkel, aber ansonsten sieht es fast genauso aus wie vorher. Auch bei den Spielmodi hat sich nichts geändert, es gibt nur ein paar neue Optionen und alle alten Favoriten sind wieder dabei. Die Möglichkeit, als Ted Lasso, dem Star der beliebten Apple TV+ Serie, und seinem Team, AFC Richmond, zu spielen, ist eine der Verbesserungen und Ergänzungen. Mit der Aufnahme von Klubs aus der D1 Arkema-Liga in Frankreich und der WSL in England gewinnt der Frauenfußball immer mehr an Bedeutung.

Leider kann man im Karrieremodus immer noch nicht mit einer bestimmten Spielerin oder einem Frauenteam spielen, aber EA hat für die kommenden Monate weitere Änderungen durch kostenlosen DLC versprochen. Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und die Weltmeisterschaft der Männer in Katar werden als zusätzliche spielbare Turniere ebenfalls enthalten sein. Dieses Mal ist auch das plattformübergreifende Spielen besser umgesetzt. Es feierte sein Debüt nach einem Software-Update für FIFA 22 Ende des Jahres, aber es war auf bestimmte Modi beschränkt und relativ kurz gehalten. Fast alle Multiplayer-Modi, einschließlich Ultimate Team, funktionieren jetzt damit, und es wird sogar eine Anzeige über den Spielern eingeblendet, die angibt, auf welcher Plattform jeder Spieler spielt.

Ich kann ehrlich sagen, dass wir nach vielen Spielen keine Vorteile oder Nachteile durch die Plattform des Gegners feststellen konnten. Es ist jedoch zu beachten, dass nur Nutzer der PS5, Xbox Series X/S, Stadia und PC gegeneinander antreten können. Switch und andere Geräte aus früheren Generationen unterstützen diese Funktion nicht. Abgesehen davon hat sich am gesamten FIFA-Erlebnis wenig geändert. Auf dem Spielfeld und in Ultimate Team gibt es vielleicht die meisten Fortschritte.

Es lässt sich nicht leugnen, dass FIFA Ultimate Team (FUT) trotz der Tatsache, dass der Karrieremodus, Volta und die Saisons für sich genommen unterhaltsam sind, immer noch der beliebteste Aspekt der Serie ist. Das wird auch bei der neuesten Version nicht anders sein. Die Struktur ist praktisch identisch mit der von FIFA 22, aber es gibt eine signifikante Veränderung in der Art und Weise, wie dein Team zusammengestellt werden kann. Nachdem viele Jahre lang eine nahezu identische Struktur verwendet wurde, ist das chemische System aktualisiert worden. Statt Linien zwischen Spielern der gleichen Liga, Mannschaft oder Nation zu verbinden, können die Chemie-Ergänzungen nun durch ein Drei-Punkte-System verstärkt werden. Je mehr Punkte durch kompatible Teammitglieder in derselben Startelf gesammelt werden, desto vorteilhafter ist das Add-on. Der größte Unterschied zu den Vorjahren besteht darin, dass man gleichfarbige Spieler nicht mehr in unmittelbarer Nähe zueinander aufstellen muss, sondern sie überall im Team platzieren kann. Außerdem können Sie Spieler aus anderen Ligen und Ländern einsetzen, sobald Sie drei passende Spieler haben, um die drei Punkte für jeden Spieler zu sammeln. Sie können nun effektiv Teams mit viel mehr Freiheit als zuvor zusammenstellen. So hat es beispielsweise keine negativen Auswirkungen auf die Leistung der Spieler, wenn Sie einen Kader aus La Liga und Premier League kombinieren. Auch wenn es auf den ersten Blick schwierig erscheinen mag, wird es einfacher, Spieler zu kombinieren, wenn man nicht darauf achten muss, dass sie auf dem Spielfeld nebeneinander stehen.

Die Spieleraufstellung ist eine weitere Anpassung in Ultimate Team. Sie können jetzt nur noch die Anfangsposition eines Spielers auf der Grundlage seiner realen Talente ändern, anstatt die Positionen der Spieler je nach Zone zu modifizieren. Ein Stürmer, der in der Realität als Mittelstürmer spielen kann, ist also in der Lage, eine dieser Positionen einzunehmen, aber seine Chemie-Bewertung wird darunter leiden, wenn er auf einer anderen Position spielt. Außerdem sind die Positionsmodifikator-Karten im Spiel jetzt allumfassend; man muss zum Beispiel nicht mehr eine bestimmte CM-zu-CDM-Karte kaufen. Sie verwenden einfach dieselbe Karte, wenn ein Spieler auf der Position, auf die Sie ihn versetzen möchten, ein Naturtalent ist. Momente ist die letzte Ergänzung zu Ultimate Team. Um Sterne zu erhalten, müssen Sie diese Aufgaben im Einzelspielermodus auf dem Spielfeld erledigen. Anschließend können Sie diese Momente-Sterne gegen Ressourcen im Spiel wie Packs und Spieler eintauschen. Die Aufgaben sind (für erfahrene Spieler) machbar und helfen auch Neulingen, die Grundlagen des Gameplays zu verstehen, was angesichts der Tatsache, dass sich die diesjährige Action ein wenig anders anfühlt, sehr wichtig ist.

Dieses Mal fühlen sich die Spiele definitiv langsamer und systematischer an. Es wird häufiger gepasst, und obwohl viele der gleichen Strategien und Techniken immer noch effektiv zu sein scheinen, kann es von Vorteil sein, einen bewussteren Ansatz zu wählen. Da wir wieder mit niedriger bewerteten Goldkarten anfangen und nicht mit den Metaspielern, die wir am Ende von FIFA 22 angesammelt haben, fühlt sich das Spiel im Moment etwas zu träge an, vor allem in Ultimate Team, aber das könnte auch nur ein Zufall sein. Es ist ein Schock, mit einer Geschwindigkeit von nur 80 km/h zu passen, nachdem man sich mit 99 mph bewegt hat. Zu Beginn ist es zweifellos schwieriger, präzise Pässe zu spielen, und es ist praktisch unmöglich, Bälle zu spielen.

Mit dem Fortschritt deiner Mannschaft und den unzähligen Gameplay-Anpassungen und -Verbesserungen, die EA vornimmt, werden diese unweigerlich besser werden. Uns gefällt jedoch sehr gut, dass in diesem Jahr andere Werte wichtiger sind als das Tempo, vor allem im Mittelfeld und in der Verteidigung. Natürlich wird ein Stürmer mit guter Geschwindigkeit immer noch besser in der Lage sein, die Abwehr zu überwinden, aber es scheint nicht mehr der entscheidende Faktor zu sein.

Wenn Sie billige FIFA-Münzen kaufen wollen, schauen Sie sich diese Seite hier an, denn dort bekommen Sie genau das, was Sie brauchen Für Seine Fifa Ultimate Team.

Dank Hypermotion 2, einer aktualisierten Version des Animations- und KI-Systems von EA, können die Spieler im Spiel jetzt intelligentere Stellungen und Passwege einnehmen. Bessere Spieler können jetzt dank neuer Beschleunigungs- (AcceleRATE) und Schusstechniken einen zusätzlichen Meter gewinnen oder einen stärkeren Torschuss abgeben. Auch die Spielabläufe wurden verändert, mit einem neuen Liniensystem und einem alternativen Blickwinkel, der Freistöße und Ecken abwechslungsreicher und präziser macht - wenn man sie erst einmal verstanden hat. Auch die Elfmeter sind anders, obwohl wir noch nicht sicher sind, ob wir sie vollständig verstehen, und wir glauben, dass es noch eine Weile dauern wird. Das gilt auf jeden Fall auch für das Gameplay im Allgemeinen. Gerade rechtzeitig, bevor EA einen Patch veröffentlicht, der dich zwingt, alles neu zu bewerten, wird es ein paar Wochen dauern, bis du ein Gefühl dafür bekommst und die besten Strategien herausfindest, die du anwenden kannst. Das ist immer so.

Der einzige Aspekt, der vielleicht noch zu diskutieren ist, ist das Aussehen des Spiels, und um ganz ehrlich zu sein, hat sich abgesehen von neuen Trikots und etwas verbesserten Spielermodellen nicht viel geändert. Selbst die FUT-Stadien sind im Vergleich zur vorherigen Saison praktisch unverändert. Trotzdem bietet FIFA 23 immer noch eine fantastische Grafik. Auf PS5, Xbox Series X und kompatiblen PCs scheint es in 4K und mit 60 Bildern pro Sekunde zu laufen, wenn es benutzt wird. Und es ist immer noch so schlank.

Ich hatte beim Spielen gelegentlich Bildaussetzer, aber das lag eher an der Serververbindung als an der App selbst. Es ist wichtig zu bedenken, dass wir gespielt haben, während das Spiel während der Test- und Early-Access-Phase noch richtig konfiguriert wurde, so dass dies bei der vollständigen Veröffentlichung möglicherweise nicht der Fall ist. Obwohl wir eine neue Titelliste mit lizenzierten Songs erhalten, die sich bald in deinem Gehirn festsetzen werden, während sie in den Menüs und auf den Bildschirmen rotieren, ist der Ton identisch mit FIFA 22. Es ist genau so, wie ich es haben will.

FIFA 23 ist insgesamt ein fantastisches Spiel, aber es ist kaum bahnbrechend. Um ehrlich zu sein, sage ich das schon eine ganze Weile, und echte Veränderungen gibt es nur manchmal. Trotzdem ist es immer noch das beste Fußballspiel auf dem Markt und wird eingefleischte Fans zufrieden stellen, vor allem mit den Änderungen am Ultimate Team-Chemiesystem und der stärkeren Betonung des Aufbauspiels auf dem Feld. Denken Sie nur daran, dass dieser EA-Titel von allen, die das Etikett "FIFA" tragen, bei weitem die größte Ähnlichkeit mit FIFA aufweist.

Quelle: XBU