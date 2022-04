Fallen Legion-Bundle kommt für Xbox Konsolen XBU MrHyde am Mo, 04.04.2022, 17:15 Uhr

NIS America gab nun bekannt, dass die beiden Action-Rollen-Spiele Fallen Legion: Rise to Glory & Fallen Legion Revenants im Sommer 2022 gemeinsam im Bundle für PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht werden.



Die Fallen Legion-Serie feiert mit Fallen Legion: Rise to Glory & Fallen Legion Revenants ihr Debüt auf PlayStation®5 und Xbox. In dieser spannenden Sammlung entscheidet jede der von Spielern:Innen getroffenen Entscheidungen über Leben und Tod. Welche Art von Anführer werden sie sein? Mit über 20 verschiedenen Enden und verzweigten Handlungssträngen wird kein spielersicher Weg dem anderen gleichen.



Spieler:Innen fordern sich mit Echtzeitkämpfen und einem brandneuen GRID-System (exklusiv für Fallen Legion Revenants) heraus, das ihre strategischen Optionen erweitert. Darüber hinaus bietet diese Version neue Charaktere, wiederkehrende Synchronsprecher wie Joe Zieja und Erika Harlacher und neue Bosskampf-Szenarien! Spieler:Innen meistern die Fähigkeiten ihrer Exemplare, um neue Fähigkeiten freizuschalten und zeigen ihr kämpferisches Können in diesem dynamischen Action-Doppelpack.

