Fall Guys: Ultimate Knockout wird als Free-To-Play veröffentlicht

Die Entwickler von Mediatonic haben das Gerücht inzwischen bestätigt: Der Titel Fall Guys: Ultimate Knockout kommt als Free-To-Play-Titel auf den Markt und wird mit Cross-Play sowie Cross-Progression ausgeliefert.

FALL GUYS IS GOING FREE & RELEASES ON XBOX, SWITCH, AND EPIC GAMES STORE JUNE 21ST pic.twitter.com/jdJYQzsTjo