Fall Guys startet bald das Satelliten-Gerangel am Di, 13.09.2022, 11:10 Uhr

Mediatonic und Epic Games kündigen an, dass Fall Guys am Donnerstag, den 15. September, zu den Sternen aufbrechen wird. Im Rahmen von Saison 2: Satelliten-Gerangel, werden die Stolpernauten ihren Heimatplaneten auf der Suche nach neuen intergalaktischen Abenteuern hinter sich lassen.



Zum Saisonstart erwartet Fans eine Reihe an kosmischen Inhalten: Von einem Saisonpass mit neuen Kostümen, einer ganzen Reihe von Kursen mit Weltraumthemen, bis hin zu ikonischen IP-Kollaborationen, darunter Star Trek, Alien und Hatsune Miku.

Quelle: Epic Games