Neues zur Saison 3 von Fall Guys

Mo, 21.11.2022

In der letzten Saison von Fall Guys brachen die Bohnen zu den Sternen auf – jetzt brechen sie Wellen. In Fall Guys: Versunkene Geheimnisse, das ab dem 22. November erhältlich ist, kehren die akrobatischen Helden von ihrer Reise ins Weltall zurück, um im Rahmen von Saison 3 in einer Unterwasserstadt Geheimnisse zu entdecken.



Folgendes erwartet die Tiefseebohnen in Saison 3:

Fünf neue Runden: Spielerinnen und Spieler können in Knallantis auf kippendem Kurs Knallbällen ausweichen, oder sich in der Reifen-Rutsche mit dem Durchqueren von Reifen Bonuspunkte verdienen. Außerdem können sie sich durch die verändernden Labyrinthe des Puzzle-Pfad navigieren und in der Speed-Rutsche dem Namen alle Ehre machen. Die mutigsten Bohnen können schließlich in Kraken-Alarm riesigen Tentakeln ausweichen.

Neues Event “Krakenkrieg”: Neben dem Ausprobieren der neuesten Hindernisse gibt es in diesem zeitlich begrenzten Event auch Belohnungen freizuschalten.

Neuer SEEsonpass: 100 Level warten darauf, freigeschaltet zu werden. Dazu gibt es neue IP-Kollaborationen, darunter Spongebob Schwammkopf, The Elder Scrolls V: Skyrim und Ultraman.

