F1 23 erscheint im Juni XBU MrHyde am Sa, 20.05.2023, 13:50 Uhr

Electronic Arts gab im Mai bekannt, dass EA SPORTS F1 23, das offizielle Spiel der FIA Formula One World Championship, am 16. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, den Epic Games Store und Steam erscheinen wird. Mit der Rückkehr des Story-Modus „Braking Point“ ist F1 23 die Heimat aller Teams, Fahrer und Rennstrecken der Saison 2023, einschließlich des Las Vegas Grand Prix und des Losail International Circuit in Katar. Aufbauend auf der neuen Partnerschaft mit Max Verstappen, der jetzt das EA SPORTS-Branding auf dem Kinn seines Helms trägt, ist der zweifache Weltmeister als Cover-Star für die digital-exklusive F1 23 Champions Edition bestätigt.



„Die Rückkehr von Braking Point ermöglicht es, in eine Renngeschichte einzutauchen, die neben den authentischen Rennfeatures, die unsere Spieler:innen kennen und lieben, einen einzigartigen Blick auf die Formel 1 bietet“, so Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters. „Unsere enge Zusammenarbeit mit den Teams hat es uns ermöglicht, das Handling-Modell zu verfeinern und das Pad-Play noch realistischer zu gestalten, und die Implementierung eines neuen Farbkodierungssystems, das in Film und Fernsehen verwendet wird, sorgt für ein noch realistischeres Erlebnis.“



Braking Point kehrt mit einem neuen Kapitel zurück und verfolgt die Karrieren des jungen Emporkömmlings Aiden Jackson und des Protagonisten Devon Butler, die jetzt Teamkollegen im Konnersport Racing Team sind, einer jungen Organisation, die hofft, sich gegen die aktuellen F1-Teams und -Fahrer durchzusetzen. Mit einer Vielzahl neuer Charaktere, frischer Rivalitäten und Rennherausforderungen wollen beide ihre Karrieren auf die nächste Stufe heben, aber auf dem Weg dorthin gibt es Wendungen und Fallstricke.



Das Fahrverhalten von F1 23 wurde im Vergleich zur letzten Saison verbessert und ermöglicht ein vorhersehbareres Verhalten. Die neue Fahrzeugphysik verleiht den Autos eine bessere Traktion beim Bremsen, Beschleunigen und in Kurven. Durch die Einbeziehung des Feedbacks des F1-Teams wird eine bessere Balance zwischen Aerodynamik und Reifenhaftung erreicht, was zu einem realistischeren Fahrgefühl führt. Verbesserungen beim Motordrehmoment und der Massenträgheit bedeuten auch, dass die Gaspedalsteuerung authentischer ist und eine größere Verbindung zum Auto bietet. Neben diesen Verbesserungen gibt die „Precision Drive“-Controller-Technologie den Pad-Spieler:innen in den entscheidenden Rennmomenten mehr Kontrolle und Sicherheit.



Aufgrund des Feedbacks der Community feiert die 35%-Renndistanz ihr Debüt und bietet den perfekten Kompromiss zwischen den bisherigen Optionen für kurze und lange Rennen. Zusätzlich fügen rote Flaggen ein neues strategisches hinzu, und die Fähigkeit, schnell zu reagieren, kann den Ausgang eines Rennens zum Guten oder zum Schlechten verändern. Neben dem vollständigen Saisonkalender 2023, der um Las Vegas und Losail erweitert wurde, bietet das Spiel auch drei alte Rennstrecken: Paul Ricard (Frankreich), Shanghai (China) und Portimão (Portugal) sind für den Start bestätigt.



Die Einführung des F1 World-Hubs bietet eine neue Erfahrung mit Inhalten, die vom realen Kalender inspiriert sind. F1 World führt die Spieler in die komplexe Welt der Formel 1 ein und vereint mehrere Spielmodi, darunter Zeitfahren und Grand Prix, und bietet eine neue Art, das Spiel zu spielen. Ein neues Fortschrittssystem ermöglicht es den Spielern, durch das Absolvieren von Herausforderungen aufzusteigen, um Auto-Upgrades, neue Lackierungen, Rennanzüge und Helme freizuschalten. Ein neues Sicherheitsbewertungssystem verbindet Online- und Offline-Spiel und ermutigt Fahrer:innen zu sauberen Rennen. Dieses System hilft auch dabei, Gleichgesinnte effizienter zu paaren, um Online-Rennen zu verbessern.



Die digital-exklusive F1 23 Champions Edition enthält zeitlich begrenzte Las Vegas-Inhalte*, Max Verstappen „Race Wear“-Pack, „Braking Point 2“- Icons und Vanity Item Pack, Dual Entitlement**, vier neue „My Team“-Icons, einen XP Boost, F1 World Bumper Pack, 18.000 PitCoin und drei Tage Early Access ab dem 13. Juni. Eine physische und digitale Standard-Edition mit EA SPORTS-Botschafter Charles Leclerc an der Seite von Lewis Hamilton und Lando Norris wird ab dem 16. Juni zusammen mit dem F1 World Starter Pack und 5000 PitCoin für Vorbesteller:innen erhältlich sein.

Quelle: EASports