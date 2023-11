EA SPORTS F1 23 und der Las Vegas Strip Circuit XBU MrHyde am So, 12.11.2023, 18:45 Uhr

EA SPORTS feiert den bevorstehenden Las Vegas Grand Prix mit verschiedenen Aktivitäten rund in und um F1 23. Spieler können selbst auf der berühmten Strecke Gas geben, Charles Leclerc in einer neuen Pro-Challenge herausfordern, neue Belohnungen rund um den Las Vegas Grand Prix freischalten und vieles mehr. EA SPORTS-Botschafter Max Verstappen und der britische Box-Champion Anthony Joshua sind ebenfalls mit von der Partie und nehmen den Boulevard in F1 23 in Beschlag. Scuderia AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo teilt seine Vorfreude auf das Rennen in einem exklusiven Video und wirft vorab einen Blick auf die neue US-Strecke.



Vom 16. bis zum 20. November1 haben F1 23-Fans weltweit die Möglichkeit, den Las Vegas Grand Prix Circuit zu erleben und F1 23 kostenlos auf PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (Steam) zu spielen2. Diejenigen, die in diesem Zeitraum im Spiel Rennen fahren, erhalten nebst anderen Belohnungen doppelte Erfahrungspunkte in verschiedenen Spielmodi. Neue Spieler:innen können während dieser Zeit Sonderangebote mit bis zu 60 % Rabatt auf den regulären Verkaufspreis des Spiels wahrnehmen3. Bei Erwerb werden alle Spielfortschritte und freigeschalteten Inhalte aus der kostenlosen Testphase übernommen.



Außerdem wird EA SPORTS ein mit Stars besetztes Event in der HyperX Arena Las Vegas veranstalten, bei dem große Namen aus Sport, Gaming und darüber hinaus zusammenkommen, um das FORMEL 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023-Wochenende zu eröffnen. Das Event kann am 15. November um 22:00 Uhr auf dem offiziellen Formel 1 YouTube-Kanal verfolgt werden. Die vollständige Liste der Teilnehmenden wird am 13. November auf den sozialen Medienkanälen von F1 23 bekannt gegeben. Am 17. November zeigt EA Sports in einem Video, wie sich der dreifache Weltmeister Max Verstappen auf die neue Strecke vorbereitet, bevor er in F1 23 mit Box-Superstar Anthony Joshua durch die Straßen von Las Vegas fährt.



„Las Vegas ist ein ikonischer Veranstaltungsort, der eine der berühmtesten Strecken der Welt umfasst“, sagt Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters. „Ich habe es geliebt, dem Team dabei zuzusehen, wie es eine so wunderbare virtuelle Nachbildung der Lebendigkeit und Energie des Strips geschaffen hat. Es war uns eine Ehre, diese neue Strecke in F1 23 einzubauen, damit die Spieler:innen sie vor dem Grand Prix in der realen Welt genießen können, und wir hoffen, dass alle so viel Spaß haben wie Daniel Ricciardo, wenn sie diese Woche im Spiel gegen Sin City antreten.“



Die Aktivitäten rund um F1 23 finden vom 14. bis zum 20. November statt. In diesem Zeitraum wird es im Spiel mehrere In-Game-Events geben, darunter eine neue Las Vegas Pro Challenge mit Charles Leclerc4 und ein F1 World-Szenario Event mit Lewis Hamilton. Zusätzlich wird es eine Reihe von Ingame-Gegenständen, die in Zusammenarbeit mit dem Las Vegas Grand Prix entwickelt wurden, kostenlos5 geben. Um diese zu erhalten, müssen sich die Spieler:innen vom 16. bis 18. November täglich in das Spiel einloggen und ihr Postfach überprüfen. Außerdem können die Spieler:innen vom 20. November bis zum 11. Dezember6 den Nervenkitzel eines Rennens mit Ferraris kürzlich enthüllter Golden Era-Lackierung erleben, die eine Hommage an die erste „goldene Ära“ der Formel 1 in Amerika darstellt.

Quelle: EASports