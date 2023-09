EA SPORTS F1 23 enthüllt Inhalte für den Oktober XBU MrHyde am Do, 28.09.2023, 13:45 Uhr

Electronic Arts kündigt eine neue Reihe von Spiel-Updates und Herausforderungen für EA SPORTS F1 23 an, die die Fähigkeiten der Spieler auf die Probe stellen und ihnen die Chance geben, exklusive Gegenstände im Spiel zu gewinnen. Die neue F2 Saison 2023 bietet zusätzliche Rennmöglichkeiten, und mit der Einführung des Sport-Lackierung-Updates werden die Fahrzeugdesigns an die jüngsten Veränderungen in der realen Welt angepasst. Weitere „Profi-Herausforderungen“ ermöglichen es den Fans, bei mehreren Grands Prix im Oktober gegen die EA SPORTS-Botschafter Max Verstappen und Charles Leclerc anzutreten.



„Wir haben eng mit den Formel 1-Teams zusammengearbeitet, um unser verbessertes Sport-Lackierung-Update einzuführen. Jedes Team hat einzigartige Modifikationen an den Autos vorgenommen, die die Geometrie, die Karosserie und die Sponsoren umfassen, um sicherzustellen, dass die Fans das authentischste F1-Rennerlebnis genießen. Außerdem freuen wir uns, ankündigen zu können, dass Spieler:innen nun an der spannenden Formel-2-Saison mit 14 Runden teilnehmen und gegen prominente Fahrer wie Théo Pourchaire, Frederik Vesti und Ayumu Iwasa antreten können“, so Lee Mather, Senior Creative Director von Codemasters.



Jeden Monat bietet F1 World Herausforderungen, die dazu motivieren, sich mit dem Sport zu beschäftigen. Hier ist alles, worauf sich Fans im Oktober freuen können:

Vom 26. September bis zum 2. Oktober können Spielende in einem Rundenzeitfahren gegen Weltmeister Max Verstappen antreten*. Diejenigen, die seine Zeit von 1:28:177 schlagen, erhalten seinen speziellen FORMEL 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023 Helm im Spiel, der das neue EA SPORTS FC-Logo trägt, bevor er am 29. September weltweit eingeführt wird. Weitere Profi-Herausforderungen sind der FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023 (16. bis 23. Oktober), FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 (23. bis 30. Oktober) und FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023 (30. Oktober bis 6. November).

Am 16. Oktober wird ein neuer Patch veröffentlicht, der die Einführung der für alle Spieler kostenlosen F2 Saison 2023, die Veröffentlichung des Sport-Lackierung-Updates und das Debüt der Formel 1-Esports-Champions, darunter den amtierende F1-Esports-Series-Champion 2022 Lucas Blakeley, als Ikonen beinhaltet.

Replay Events des FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023, FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023 und FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 ermöglichen es den Fans, die Rennen noch einmal zu erleben, indem sie die Kontrolle über einen der 20 Fahrer in einem nachgebauten Grand Prix mit identischen Startplatzierungen übernehmen.

Vom Studio kuratierte „Scenario Events“ mit Nico Hülkenberg (17. bis 22. Oktober) und Sergio Pérez (23. bis 30. Oktober).

Neben der Teilnahme an allen Rennstrecken der Saison 2023 mit allen Teams und Fahrern können Spieler:innen das Drama der Formel 1 in „Braking Point 2“, dem erzählerischen Story-Modus von F1 23, miterleben und ihr Vermächtnis im Einzel- und Mehrspielermodus aufbauen, einschließlich des beliebten „My Team“.

Quelle: EASports