EVERSPACE 2 erscheint im Sommer für Xbox Series X am Di, 07.02.2023

Nach sechs umfangreichen Content-Updates in den vergangenen zwei Jahren im Early Access gibt der unabhängige AA-Entwickler ROCKFISH Games bekannt, dass der lang erwartete Open-World-Weltraum-Looter-Shooter EVERSPACE 2 am 6. April für PC und im Sommer 2023 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.



„EVERSPACE 2 ist unser mit Abstand größtes und ambitioniertestes Projekt bei ROCKFISH Games und eine echte Herzensangelegenheit nach fünf Jahren Entwicklung, davon zwei im Early Access“, so Michael Schade, CEO von ROCKFISH Games. „Mit der Ankündigung des Release-Termins sehen wir nun Licht am Ende des Tunnels und wir freuen uns darauf, dass unsere großartige Community und Spieler auf der ganzen Welt ein Abenteuer voller spannender, atemberaubender Weltraumschlachten und wunderschöner, handgefertigter Umgebungen sowohl im Weltraum, als auch auf den Planeten erleben. Insgesamt haben wir eine stolze achtstellige Summe in die Entwicklung des Spiels investiert, um etwas zu schaffen, dass uns genauso begeistert wie unsere Spieler. Unser Team arbeitet gerade hart daran, allen Inhalten für den großen Releasetag den letzten Schliff zu verpassen. Und auch nach dem letzten Story-Kapitel in EVERSPACE 2 gibt es für die Spieler noch viel zu entdecken.“



Während der Launch von EVERSPACE 2 mit großen Schritten näher kommt, distanziert sich ROCKFISH Games von Konsolen der 8. Generation. „Unsere Vision für EVERSPACE 2 übersteigt die technischen Möglichkeiten, die Konsolen der letzten Generation bieten. Unser Team hat viel Zeit investiert, um eine zufriedenstellende EVERSPACE 2 Erfahrung für alle Fans auf Xbox One und PlayStation 4 zu schaffen. Letztendlich müssten wir aber zu viele Einschränkungen vornehmen, wodurch die finale Version dann nicht mehr unseren Qualitätsansprüchen gerecht werden würde“, so Schade. „Mit den Backern, die unsere Kickstarter-Kampagne unterstützt und sich eine Konsolenversion gewünscht haben, nehmen wir Kontakt auf, um sicherzustellen, dass diese eine PlayStation 5 und Xbox Series X|S Version erhalten. Spieler, die keinen Zugriff auf diese Plattformen haben, erhalten eine Rückerstattung.“



Während das Team daran arbeitet, mehr Gegner, Belohnungen, Herausforderungen, Katalysatoren, Ausrüstungsgegenstände, Perks, Bosskämpfe, eine neue Handelskarte und weitere Möglichkeiten zur Charakteranpassung zum Spiel hinzuzufügen, den Zwischensequenzen den letzten Feinschliff zu verpassen und vieles mehr für den Launch vorbereitet, gibt es eine weitere Enthüllung: ein weiterer Begleiter und ein vollkommen neues Sternensystem wird zum Launch verfügbar sein. Da in den letzten zwei Jahren im Early Access eine erhebliche Menge Content von ROCKFISH Games hinzugefügt wurde, wird der Preis der PC-Version von EVERSPACE 2 auf Steam, im Microsoft Store und bei GOG am 20. Februar von 38,99€ auf 49,99€ angehoben.



Zusammen mit Maximum Games plant ROCKFISH Games außerdem eine physische Deluxe Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen sind ab 6. April möglich, zu diesem Zeitpunkt werden auch weitere Informationen bekanntgegeben.



EVERSPACE 2 ist aktuell im Early Access auf Steam, GOG und im Microsoft Store erhältlich. Der Release auf den Next-Gen-Konsolen Xbox und PlayStation ist für Mitte 2023 geplant, zeitgleich wird auch eine für Steam Deck optimierte Version erscheinen. EVERSPACE 2 ist aktuell in 12 verschiedenen Sprachen erhältlich, darunter Deutsch, Englisch, Brasilianisches-Portugiesisch, Tschechisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Spanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch. Die russische Sprache wird zum PC Launch hinzugefügt.

Quelle: Rockfish Games