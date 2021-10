Erstmals Halloween-Event in Star Trek Online gestartet XBU TNT2808 am Do, 14.10.2021, 11:00 Uhr

Halloween wird immer bedeutender in der Spielewelt, weshalb ihr ab sofort und noch bis zum 03. November nun auch in Star Trek Online an einem passenden Event mit dem Namen "Fall der Alten" teilnehmen könnt - sowohl auf dem PC als auch auf Xbox One und PlayStation 4.

Die Spieler beamen sich zu einem uralten Schloss auf Pyris VII, wo sie auf "die Alten" treffen, die berühmten Aliens aus der Raumschiff-Enterprise-Episode "Das Spukschloss im Weltall". Diese außergalaktischen Wesen sind zur Milchstraße gereist, um die Menschheit zu studieren, jedoch wurden ihre Pläne von den geisterhaften Devidianern gestört. Bei diesem neuen Einsatzkommando stellen sich die Spieler den Schrecken, die einst auch Captain Kirk, Mr. Scott und Dr. McCoy durchstehen mussten.

Diejenigen, die tapfer genug sind, sich in die Dunkelheit voller Gefahren und Heimsuchungen zu wagen, werden beim Fall der Alten eines dieser Wesen als Prestige-Begleiter sowie das Universalkitmodul "Verwandlungsstab" freischalten, mit dem man seine Gegner in eine schwarze Katze verwandelt, die bei anderen Gegnern Schilde und andere Kräfte ausfallen lässt. Um diese Gegenstände zu erhalten, muss man zwei Wochen lang einmal pro Tag und Account den Täglichen Fortschritt erreichen, indem man das neue Einsatzkommando "Katzengeschichte" absolviert.

Star Trek Online freut sich bekanntgeben zu können, dass das Spiel mit Hilfe der Community über $75.000 an Spenden für die Boys & Girls Clubs of America sammeln konnte. Am 14. September haben sich Perfect World Level Up und Cryptic Studios mit Fanatical zusammengeschlossen, um eine Online-Spendenaktion zu veranstalten, bei der 100 % der Netto-Erlöse von bestimmten Gegenständen im Spiel an diese gemeinnützige Organisation gespendet werden.

Star Trek Online ist ein kostenloses Massively-Multiplayer-Onlinespiel, in dem Spieler das Universum von Star Trek erkunden können. Spieler können ihr eigenes Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs bestreiten, als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs verteidigen, als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wiederaufbauen oder als Jem'Hadar gefährliche Missionen für das Dominion durchführen. Captains können außerdem berühmte Orte aus dem Universum von Star Trek besuchen, Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen und mit anderen Spielern in ihren eigenen Raumschiffen kämpfen. Star Trek Online ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.

Quelle: Perfect World