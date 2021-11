Erstes Post-Launch-Update zu Demon Slayer bringt neue Charaktere XBU TNT2808 am Do, 04.11.2021, 14:45 Uhr

Was ist besser als ein Charakter? Richtig, zwei! Vor allem, wenn diese kostenlos in einem Post-Launch-Update hinzukommen. Das ist aber noch nicht alles, was euch ab heute in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles erwartet.

Zwei neue Charaktere betreten die Arena. Beide sind Mitglieder der "Mächtigen zwölf Kizuki": Rui (Lower Five), der Dämon von Mt. Natagumo und Akaza (Upper Three), der sein Debut im Kinofilm Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Mugen Train gab. Akaza will will den Gipfel seiner Kraft erreichen.

Zahlreiche Online-Missionen stehen fortan als Herausforderung bereit. Es können Kimetsu-Punkte erspielt werden, die wiederrum fantastische Belohnungen freischalten können, beispielsweise neue Zitate und Profilfotos. Die Inhalte stehen allesamt nach dem Update auf die v1.11 zur Verfügung.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles-Features:

Aufregende Arenakämpfe, lokal und online – Wer die zahlreichen spektakulären Fähigkeiten vieler Charaktere aus dem Anime und dem offiziellen Spin-Off der Serie meistert, darunter Tanjiro und Nezuko, kann in der Arena Herausforderer im direkten Kampf besiegen.

Wer die zahlreichen spektakulären Fähigkeiten vieler Charaktere aus dem Anime und dem offiziellen Spin-Off der Serie meistert, darunter Tanjiro und Nezuko, kann in der Arena Herausforderer im direkten Kampf besiegen. Bewegendes Drama – Als Tanjiro Kamado nehmen Spieler das Schwert in die Hand und begleiten ihn auf seinem Weg zum Dämonentöter, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln.

– Als Tanjiro Kamado nehmen Spieler das Schwert in die Hand und begleiten ihn auf seinem Weg zum Dämonentöter, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln. Spannende Bosskämpfe – Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in speziell entworfenen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen werden.

– Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in speziell entworfenen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen werden. Original Anime Synchronsprecher – Die englischen und japanischen Originalsprecher des Anime kehren zurück und bringen ihre authentischen Darstellungen ins Spiel.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One im Handel verfügbar.

Quelle: SEGA