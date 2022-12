Erstes Gameplay-Video zu The Lords of the Fallen XBU MrHyde am Sa, 10.12.2022, 13:45 Uhr

Entwickler HEXWORKS (ein CI Games-Studio) hat bei den The Game Awards 2022 einen ersten Blick auf das Gameplay des AAA-Dark-Fantasy-Action-RPGs The Lords of the Fallen gezeigt. Das von der Unreal Engine 5 entwickelte Reboot des 2014er Spiels Lords of the Fallen wird nächstes Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen und steht ab sofort auf allen Plattformen für die Wunschlisten bereit.



Der Teaser-Trailer, der von Milly Alcock, dem aufsteigenden Star der HBO-Fantasyserie House of the Dragon, gesprochen wird, wurde vollständig im Spiel aufgenommen und bietet einen ersten Einblick in die düstere Fantasiewelt von HEXWORKS, die exklusiv für PC und Konsolen der neuen Generation entwickelt wird.



The Lords of the Fallen spielt mehr als tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und nimmt Spieler*innen mit auf ein völlig neues Abenteuer in einer riesigen und weitläufigen Welt, die im Kern zwischen dem Reich der Lebenden und der Toten geteilt ist. In diesem ausgedehnten RPG-Erlebnis müssen Spieler*innen zwischen den beiden vollständig miteinander verbundenen Welten hin- und herreisen, wobei jede ihre eigenen, einzigartigen Wege, Nebenquests, NPCs, Feinde und Schätze bietet.



Der Trailer deutet nur einen Bruchteil der aufreibenden Reise an, die vor den Fans liegt, wenn sie die vertikale Welt erkunden, die mehr als fünfmal so groß ist wie die des Vorgängers. Sie müssen schnelle Kämpfe mit einer breiten Palette an Waffen und mächtiger Magie meistern, während sie sich einen blutigen Weg durch dämonische Horden, untote Schrecken und gewaltige Bosse bahnen. Der Titel bietet auch einen nahtlosen Online-Mehrspielermodus für Spieler*innen, die lieber Seite an Seite kämpfen möchten.



Hexworks wird von Executive Producer Saul Gascon (Dead by Daylight, PayDay 2) und Creative Director Cezar Virtosu (Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed: Origins) geleitet. Gegründet im Jahr 2020, leiten sie ein globales Team von über 75 internen Entwicklerinnen und Entwicklern und ein Netzwerk von externen Partnerinnen und Partnern, die zusammenarbeiten, um eine neue dunkle Vision für die geteilten Welten von The Lords of the Fallen zu schaffen. Der Titel wird von Grund auf in der Unreal Engine 5 entwickelt und ist exklusiv für Konsolen der neuen Generation und PC konzipiert.



„Überwältigt von der phänomenalen Resonanz auf unseren Ankündigungstrailer konnten wir es gar nicht abwarten, die gezeigten Konzepte im Spiel zu zeigen und die Thematik und Qualität von The Lord of the Fallen in den Vordergrund zu rücken“, so Cezar Virtosu, Creative Director bei HEXWORKS. „Indem wir ausschließlich für Plattformen der neuen Generation entwickeln, können wir den vollen Umfang und die Details unserer düsteren Fantasy-Vision zum Leben erwecken und freuen uns darauf, im Jahr 2023 noch mehr spannende Dinge zu enthüllen.“

Quelle: CI Games