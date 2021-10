Erster Battlepass-Meilenstein zu Neverwinter veröffentlicht

Bereits gestern erschien mit "Ein Riss im Gewölbe" der erste Meilenstein des "Echos der Prophezeiung"-Battlepass, den ihr unter anderem auf der Xbox One in Neverwinter nutzen könnt. Ihr erlebt darin den Anfang einer sich fortentwickelnden Kampagne und geht dem Geheimnis hinter der Rückkehr des Drachenkults auf den Grund.

Dieses neueste Update enthält zahlreiche neue Inhalte, zu denen epische Belohnungen, tödliche Feinde, neue Quests und noch vieles mehr zählen. Die Kampagne und die Inhalte werden erweitert, wenn der zweite Meilenstein am 1. November und der dritte und finale Meilenstein am 1. Dezember auf allen Plattformen live gehen.

In Echos der Prophezeiung machen Gerüchte über eine Störung im Gewebe der Magie die Runde, während immer mehr unbekannte Gesichter in der Protector’s Enclave auftauchen. An der Seite des legendären Magiers Elminster Aumar werden Spieler diesem seltsamen Phänomen auf den Grund gehen, um eine drohende Katastrophe abzuwenden, die ganz Faerûn ins Chaos stürzen könnte.

Spieler werden diese sich entwickelnde epische Kampagne im Verlauf von drei Meilensteinen bestreiten, wobei sie im ersten Meilenstein die Hintergründe der Rückkehr des Drachenkults untersuchen. Um dieses Geheimnis aufzudecken, müssen Spieler sich zusammenschließen, um die mächtigen Priester des Kultes aufzuhalten. Die Kampagne Echos der Prophezeiung leitet über zu einer äußerst schuppigen Kampagne in Neverwinters nächsten großen Erweiterung.

Im Laufe dieses Abenteuers werden Spieler zeitbeschränkte Belohnungen freischalten, einschließlich des Jagdfalken von Neverwinter und des Artefaktpakets "Standarte von Neverwinter", indem sie sich einloggen, die Storyinhalte spielen und wiederholbare Quests abschließen. Spieler, die sich zusätzliche kosmetische Belohnungen wie das Verwandlungsset der Glitzernden Rüstung und das Artefaktpaket "Juwel des Nordens" sichern wollen, können den Premium-Battlepass erwerben.

Neverwinter ist ein free-to-play Action-MMORPG mit dynamischen Kämpfen und epischen Dungeons. Spieler erforschen die weitläufige Stadt Neverwinter und die angrenzenden Landstriche und lernen dabei die lebhafte Geschichte dieser berühmten Metropole aus den Vergessenen Reichen kennen, während sie diese gegen unzählige Feinde verteidigen. Neverwinter ist derzeit kostenlos auf dem PC, digital auf der Xbox One mit einer Gold-Mitgliedschaft aus dem Xbox Games Store und auf der PlayStation 4 (PlayStation Plus nicht erforderlich) verfügbar.

Quelle: Perfect World B.V