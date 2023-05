Entwickler-Tagebuch von Company of Heroes 3 zeigt die Controller-Steuerung XBU MrHyde am Sa, 20.05.2023, 13:40 Uhr

Mach dich bereit und stürze dich ab dem 30. Mai 2023 mit Company of Heroes 3 Console Edition direkt von deiner Couch aus ins Schlachtfeld. Relics legendäres Echtzeit-Strategiespiel kommt zum ersten Mal überhaupt auf Konsolen - mit einer angepassten RTS-Steuerung, die den Spielern die volle Kontrolle über das Schlachtfeld mit Controllern gibt.



Im neuesten Entwicklertagebuch gibt Relic einen Einblick in den Prozess der Umstellung von historischen PC-Titeln auf Konsolen und die Funktionen, von denen die Spieler jetzt profitieren können, während sie an der Befreiung Italiens arbeiten und sich durch die Wüsten Nordafrikas kämpfen.



Das Relic-Team freut sich sehr, Company of Heroes 3 auf PlayStation 5 und Xbox Series S|X zu bringen. Die Steuerung wurde von Grund auf neu entwickelt, um eine intuitive Benutzeroberfläche mit Funktionen zu bieten, die es den Spielern ermöglichen, sofort Befehle zu erteilen und die volle Kontrolle über ihre Truppen auf dem Schlachtfeld zu haben. Dies verändert die Art und Weise, wie man Company of Heroes 3 spielt und gibt den Spielern die Macht, die sie brauchen, um das Chaos des Krieges zu bewältigen.



Company of Heroes 3 Console Edition ermöglicht die vollständige Kontrolle über das Schlachtfeld mit dem neuen 'Command Wheel' & 'Full Tactical Pause'-Feature Diese brandneuen Funktionen erlauben es den Spielern, einen Moment durchzuatmen, Strategien zu entwickeln und sofortige Befehle zu erteilen.



Egal, ob sie Luftangriffe anfordern oder Panzerabwehrmaßnahmen zur Verteidigung eines strategischen Punktes einsetzen, Relic hat es den Konsolenspielern mit der neu gestalteten Benutzeroberfläche und den neuen Funktionen leicht gemacht, sich zu bewegen, zu verstärken, zu verteidigen und zu befreien.

Quelle: SEGA