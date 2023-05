Company of Heroes 3 Console Edition jetzt erhältlich XBU MrHyde am Mi, 31.05.2023, 21:55 Uhr

Relic Entertainment und SEGA freuen sich, gemeinsam bekannt zu geben, dass Company of Heroes 3 jetzt offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series S|X erhältlich ist. Die Macher schreiben weiter:



Setz dich auf die Couch und mach dich bereit, Italien zu befreien oder die Wüsten Nordafrikas zu stürmen - mit den zwei umfangreichen Kampagnen der Company of Heroes 3 Console Edition. Mit der speziell für Konsolen angepassten Steuerung war es noch nie so einfach, deine Armeen zu befehligen.



Company of Heroes 3 Console Edition wurde für Gamepads entwickelt und legt die Kontrolle über das Schlachtfeld in deine Hände - mit neuen Funktionen, die dabei helfen, den ultimativen Sieg im Krieg oder im Kampf gegen andere Spieler im PvP zu erringen.



Mit dem neuen Kommandorad lassen sich den Soldaten schnelle Befehle erteilen, die direkte Manöver und Strategien ermöglichen. Wenn das Gefecht zu heftig wird, setzt man im Einzelspielermodus auf die vollständige taktische Pause, um das Geschehen einzufrieren, so dass man als Spieler in Ruhe den Schlachtplan überprüfen, neue Befehle erteilen und das Geschehen beobachten kann.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Relic Entertainment