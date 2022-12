Company of Heroes 3 erscheint 2023 auf Xbox XBU MrHyde am Sa, 10.12.2022, 16:00 Uhr

Relic Entertainment und SEGA Europe Limited freuen sich, bekannt zu geben, dass ihr Strategiespiel Company of Heroes 3 im Jahr 2023 für Xbox Series X|S und PS5 erscheinen wird. Zum ersten Mal bringt Relic Entertainment das taktische Gameplay auf die Konsolen und gibt Strategiefans auf der ganzen Welt die Möglichkeit, das größte Spiel in der Geschichte der Serie zu erleben.



Relic Entertainment freut sich, den Fans einen ersten Blick auf das Konsolen-Gameplay zu gewähren, indem es eine wichtige Mission aus der dynamischen italienischen Kampagne vorstellt und ein mächtiges neues Feature demonstriert: die vollständige taktische Pause. Die Spieler werden erfreut sein zu erfahren, dass Company of Heroes 3 von Grund auf für PlayStation 5 und Xbox Series S|X neu entwickelt wurde und ein neu gestaltetes Controller-Schema enthält, das maximale Präzision auf dem Schlachtfeld ermöglicht. Auch die Benutzeroberfläche wird komplett überarbeitet, wobei die intuitive Anordnung der Schaltflächen und die Lesbarkeit berücksichtigt werden, um das ultimative Strategieerlebnis auf Konsolen zu ermöglichen.



Company of Heroes 3 bringt die vertraute Stiefel-auf-dem-Boden-Erzählung der Serie in den Mittelmeerraum, einen Schauplatz mit immenser Umgebungsvielfalt, wo die Spieler authentische neue Taktiken freischalten, vier verschiedene Fraktionen erleben und eine Fülle von unerzählten Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg erfahren können. Erkunden Sie die neue rundenbasierte dynamische Kampagnenkarte in Italien für ein Spielerlebnis im Sandkasten-Stil und ein noch nie dagewesenes Maß an strategischer Auswahl, oder begeben Sie sich in die weitläufigen Wüsten Nordafrikas für eine klassischere, erzählerisch geprägte Einzelspieler-Erfahrung.

Quelle: SEGA