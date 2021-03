Entspanntes Cloud Gardens für Xbox angekündigt XBU FloNÄ am So, 28.03.2021, 21:00 Uhr

Noch in diesem Jahr wird Cloud Gardens der Indie-Entwickler Noio (Kingdom & New Lands) für Xbox Series und Xbox One erscheinen. In Cloud Gardens arbeiten Spieler mit Mutter Natur zusammen, um Lo-Fi-Szenen aus Stadtruinen und von Menschen geschaffenen Landschaften mit Pflanzen zu überwachsen. Spieler können im Sandbox-Modus ihrer Kreativität ganz ohne Ziel und Zeitdruck ihren freien Lauf lassen oder eine Kampagne spielen, um neue Pflanzen, Gegenstände und Gärtner-Fähigkeiten freizuschalten.

Quelle: Noio