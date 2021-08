Cloud Gardens erscheint im September für die Xbox XBU TNT2808 am Mi, 18.08.2021, 13:45 Uhr

Und nicht irgendwann im nächsten Monat, schon am 01. September könnt ihr in Cloud Gardens auf der Xbox One und Xbox Series X/S verlassene Städte in schöne Lo-Fo-Dioramen verwandeln - ganz durch die Kraft der Natur. Am selben Tag erscheint auch eine Launch-Update auf dem PC.

Das Launch-Update (das auch in der Xbox-Version enthalten ist), umfasst eine neue Oberwelt, die alle bisherigen Areale im Spiel verknüpft und 15 neue Levels, sowie eine Menge neue Inhalte für den Kreativ-Modus: über 120 neue Gegenstände, Custom Skyboxes, einen Kameramodus und jede Menge Verbesserungen.

In Cloud Gardens arbeiten Spieler mit Mutter Natur zusammen, um Lo-Fi-Szenen aus Stadtruinen und von Menschen geschaffenen Landschaften mit Pflanzen zu überwachsen. Spieler können im Sandbox-Modus ihrer Kreativität ganz ohne Ziel und Zeitdruck ihren freien Lauf lassen oder eine “Kampagne” spielen, um neue Pflanzen, Gegenstände und Gärtner-Fähigkeiten freizuschalten.

Seit dem Early Access Start im September 2020 hat Cloud Gardens über 900 "äußerst positive" User-Reviews (96% positiv) bekommen und wurde mit regulären Updates stetig verbessert und vergrößert.

Features Launch-Update:

Neue Oberwelt-Karte

Über 15 neue Levels

Über 120 neue Gegenstände

Kameramodus

Skyboxes, die man anpassen kann

Achievements

Controller-Steuerung

Neue Sprachen, inklusive Deutsch

Features Hauptspiel:

Löse Rätsel in einer beruhigenden 3D Landschaft

Erschaffe im Kreativmodus, wonach immer dir ist

Schalte eine riesige Auswahl an Objekten und Pflanzen frei

Teile deine Kreationen

Mit generativen Klanglandschaften von Amos Roddy, dem Komponisten von Kingdom

"Wir sind extrem stolz darauf, was wir mit Cloud Gardens erreicht haben und noch wichtiger - was unsere Spieler im Spiel geschaffen haben," sagt Thomas van den Berg, Entwickler von Cloud Gardens. "Es hat uns während der Entwicklung extrem motiviert jede Woche die neuen Kreationen unserer Spieler zu entdecken. Wir können es kaum erwarten zu sehen, welche Welten Xbox-Spieler bauen werden und wie Steam-Spieler, die neuen Gegenstände aus dem Update nutzen werden."

Im Titel von Noio Games (Kingdom & New Lands) basteln Spieler postapokalyptische Pflanzen-Dioramas - es ist quasi eine Mischung aus Spielen wie The Last of Us und Townscaper.

