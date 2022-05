Endless Dungeon stellt euch Bunker vor XBU MrHyde am Mo, 02.05.2022, 16:55 Uhr

Das taktische Roguelite-Actionspiel Endless Dungeon von SEGA stellt euch Bunker vor. Der "Sheriff" sorgt auf der verlassene Raumstation für Gerechtigkeit und ist eine Heldin. Wer ist also diese Dame?



Bunkers Geschichte reicht weit zurück, denn sie wurde als Teil einer autonomen Polizeieinheit erdacht und konstruiert, die Kriminelle und illegale Lebensformen aufspüren sollte. Obwohl Bunker unerbittlich zivil und höflich ist, duldet sie weder Gesetzesbrecher noch Korruption oder Unhöflichkeit. Für Bunker wurde das berühmte erste Gesetz für das Verhalten von Robotern umgeschrieben: "Während deiner Arbeit darfst du kein Organisationseigentum beschädigen oder durch Untätigkeit zulassen, dass Organisationseigentum zu Schaden kommt." Niemand auf der Station scheint jedoch eine Ahnung davon zu haben, wem was gehört, und so fühlt sich Bunker frei, einfach loszulegen.



Genau wie unsere anderen Helden hat Bunker drei Fertigkeiten. Und wie der Name schon vermuten lässt, sind sie ziemlich panzerartig.

Triggering (Passiver Skill) - Erhöht den Angriffsschaden, je öfter sie innerhalb kurzer Zeit getroffen wird.

Back-Off (Spezialfertigkeit) - Setzt ihren Schild ein, um eine Schockwelle zu erzeugen, die Monster zurückwirft, betäubt und beschädigt.

Hunker (Ultimative Fertigkeit) - Erzeugt eine Energiekuppel, die Monster anzieht und sie für einige Sekunden vor deren Angriffen schützt.

Quelle: SEGA Europe Ltd