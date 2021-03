Embarcadero Plaza kostenlos für Skater XL erhältlich XBU MrHyde am Mo, 15.03.2021, 15:00 Uhr

Easy Day Studios spendiert den Fans der Skateboard-Simulation Skater XL das Embarcadero Plaza, einen der beliebtesten und historischsten Skate-Spots, als kostenlose offizielle Karte. Diese originelle Map ist eine Hommage an den ikonischen Stadtteil der Bay Area und versetzt die Spieler an die Uferpromenade von San Francisco mit all ihren Wahrzeichen aus den 90er Jahren.



Von der bekannten Vaillancourt Fountain über den „C Block" bis hin zum berüchtigten "Gonz Gap"-Testgelände können Spieler diese legendäre Street-Skater-Szene in Skater XL erleben - ab sofort auf PS4, Xbox One und Steam über den Mod-Browser im Spiel erhältlich.

Quelle: Easy Day Studios Pty Ltd