Early-Access-Pläne für EVERSPACE 2 bekannt

ROCKFISH Games hat seine Early-Access-Pläne für 2022 für den Weltraum-Rollenspiel-Shooter EVERSPACE 2 bekannt gegeben. Die Roadmap für 2022 verrät mehr Details zu den kommenden Updates, die Early-Access- und Xbox Game Pass-Spieler bis zur Veröffentlichung der Vollversion Anfang 2023 erwarten können.



„Nach über drei Jahren harter Arbeit hatte EVERSPACE 2 einen raketenhaften Start als Early-Access-Version, die im Januar die weltweiten Steam-Charts anführte und sich innerhalb der ersten Woche dreimal so oft verkaufte wie der Vorgänger. Das Spiel erreichte auf Anhieb 91% positive Bewertungen und liegt nach zwei großen Content Updates nun bei 93% positiven Bewertungen,” so Michael Schade, CEO und Mitgründer. „Aber das Beste kommt erst noch! Wir haben einen ehrgeizigen Plan für 2022 und werden hart daran arbeiten, die Spitzenposition im Bereich Weltraumkämpfe und -erkundungen zu halten und mit dem Release der Vollversion Anfang 2023 ein grundsolides Spiel zu liefern.”



Mit dem fürs Frühjahr geplanten Update kommt eine dritte leichte Kämpfer-Unterklasse, verbessertes Crafting, Handel und das Sammeln bzw. die Verarbeitung von Ressourcen, neue Ausrüstung, neue Story-Inhalte, neue Perks und weitere Herausforderungen hinzu. Dieses Update wird auch UI- und Textunterstützung für die Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch und Koreanisch beinhalten, um die internationale EVERSPACE 2-Community ebenfalls abzuholen.



Im Sommer erscheint dann das bisher größte Update für EVERSPACE 2 mit dem riesigen Sternensystem Drake. In den neuen Gebieten kämpfen drei gegnerische Fraktionen um die Vorherrschaft über die reichen Ressourcen des Drake Systems voller Extreme. Die Piloten müssen sich nicht nur unauffällig verhalten, um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten, sondern auch höllisch aufpassen, nicht Opfer der rauen Umgebung zu werden. So müssen beispielsweise Lava-Geysire auf dem Planeten Mota vermieden und der Wasserdruck im Augen behalten werden beim Tauchen nach Unterwasserschätze auf dem Wasserplaneten Gilbert.



Mit dem Herbst-Update erscheint auch ein Teil der Endgame-Inhalte. Wagemutige Piloten können die Ancient Rifts erkunden, wo sie sich auf der Jagd nach legendärer Ausrüstung ganz neuen Herausforderungen stellen müssen. Diese Rifts bieten besondere Belohnungen für hochriskante Missionen - diese Spielmechanik ist aus beliebten Looter-Titeln bekannt und nimmt im Weltraum eine interessante Wendung.

Quelle: Rockfish Games