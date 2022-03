EA Sports PGA Tour erscheint 2023 XBU MrHyde am Do, 24.03.2022, 16:15 Uhr

Wir hatten EA Sports PGA Tour eigentlich schon für dieses Jahr erwartet, aber wie Electronic Arts gestern mitteilte, wird EA Sports PGA Tour im Frühjahr 2023 erscheinen. Es wird das einzige Spiel sein, in dem Golffans alle vier führenden Majors, namentlich das Masters-Turnier, die PGA Championship, die U.S. Open und die The Open Championship spielen können. Außerdem können Spieler an ihrer eigenen legendären Karriere arbeiten, indem sie an der THE PLAYERS Championship, den FedExCup Playoffs und der Amundi Evian Championship teilnehmen und die einzigartige Atmosphäre und Kulisse der einzelnen Turniere erleben. Die Frostbite Engine von EA bietet hochauflösenden Golfsport mit einer realitätsnahen Optik, die Fans auf einigen der legendärsten Golfplätzen der Welt direkt in die Action versetzt.



„Es gibt im Sport nur wenige Dinge, die an den Gewinn eines Major-Turniers heranreichen, und wir freuen uns, den Fans im nächsten Jahr mit dem Masters, der PGA Championship, den U.S. Open und der The Open Championship alle vier Majors im Rahmen eines Next-Gen-Golferlebnisses präsentieren zu können“, sagte Cam Weber, EVP und GM von EA SPORTS. „Dank unserer Partnerschaft mit der PGA-TOUR und der LPGA sowie unserem neuen PGA-TOUR-Athletentracking und Events wie der THE PLAYERS Championship und den FedExCup Playoffs können sich Spieler:innen wie nie zuvor uneingeschränkten Zugang auf die Welt des Profigolfs sichern.“

Quelle: EASports