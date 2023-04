Neuer Gameplay-Trailer zu EA SPORTS PGA TOUR XBU MrHyde am Mo, 03.04.2023, 16:30 Uhr

Wir haben hier ein neues Gameplay-Video für das kommende EA SPORTS PGA TOUR für euch, welches am Freitag, den 7. April für Xbox Series X|S, PS5 und PC erscheint. Das Video zeigt neue Gameplay-Features, die den Spielern zur Verfügung stehen, wenn EA SPORTS PGA TOUR nächste Woche weltweit auf den Markt kommt und wird von Content Creator TheApexHound präsentiert. Die Spieler erhalten einen Einblick in die berühmten Plätze Pebble Beach und Bay Hill und erleben ein Online-Multiplayer-Match, an dem auch Produzent Ben Ramsour teilnimmt. Der Playthrough zeigt die realistische Grafik des kommenden Spiels und die hochmoderne Course-Mapping-Technologie.

Quelle: EASports