Titel-Update 4.0 für EA SPORTS PGA TOUR ab sofort live XBU MrHyde am Fr, 16.06.2023, 14:30 Uhr

EA SPORTS PGA TOUR veröffentlicht Titel-Update 4.0, das die an diesem Wochenende stattfindende U.S. Open Championship mit einem neuen spielbaren Kurs, dem Los Angeles Country Club, und aktualisierten Designs im Stil des U.S. Open Championship-Designs von Saison 3 feiert. Neben der Möglichkeit, den neuen Kurs in allen Spielmodi zu spielen, werden während dieses Major-Turniers auch neue Herausforderungen veröffentlicht, in denen die legendären Momente des Tages nachgebildet werden.



Neben diesen saisonalen Verbesserungen enthält das Update auch viele Quality of Life-Updates und Stabilitätsfixes wie eine aktualisierte Schwunganzeige mit optimierter Sichtbarkeit bei klarem Himmel. Die vollständigen Patch Notes sind hier zu finden.

Quelle: Electronic Arts