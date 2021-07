EA feiert Indie-Entwickler im Stream

Gestern um 19 Uhr hat Electronic Arts einen weiteren Teil der Spotlight-Reihe gezeigt. Im Rampenlicht: kleinere Indie-Studios. Ihr könnt euch hier in der News nachträglich den Stream namens "EA <3s Independent Studios" ansehen.

Host war Todd Martens von der LA Times. Er hat sich mit Vertretern der EA Originals-Studios unterhalten. So kam Josef Fares von den Hazelight Studios zu Wort, um über den immensen Erfolg von It Takes Two zu sprechen. Olov Redmalm von Zoink Games berichtete über deren neuesten Titel, Lost in Random, das noch in diesem Jahr für den PC und Konsolen erscheinen soll.

Abubakar Salim und Mel Phillips von Silver Rain Games sprachen hingegen über die Unterstützung durch EA für ihr zwei Jahre altes Studio. Zuletzt ging es um Knockout City, das in kurzer Zeit über 5 Millionen Spieler anlocken konnte - Guha Bala von Velan Studios erzählte vom Erfolg.

Quelle: Electronic Arts